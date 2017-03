Felfoghatatlan, ami a világ második legnagyobb gazdaságában folyik

Múlt héten véget ért a kínai kommunista párt minden évben megrendezett kongresszusa. ahol a vezetés rendszeresen kijelöli az adott évre vonatkozó gazdaságpolitikai célokat, köztük a tervezett GDP-növekedési ütemet. Az idei állami prognózis, idén ugyanis könnyen felülmúlhatja ezt a kínai gazdaság teljesítménye. Az évezred elején még az volt a jellemző, hogy a pártvezetés valóban jelentősen alábecsülte a tényleges növekedést, az utóbbi években azonban nagyon szorosan összekapcsolódott a két szám.

Megjegyzés: a JP Morgan elemzőinek ábráján a kék vonal az inflációval korrigált éves átlagos GDP-bővülést, míg a sárga vonal a kormányzat által kitűzött célértéket mutatja (mindkettő százalékban kifejezve).

Másfél évtized alatt (2001-2016 között) megfeleződött a nyersanyagkitermelési és mezőgazdasági ágazatokban dolgozók teljes foglalkoztatottságon belüli aránya, közben a feldolgozóipari foglalkoztatottsági arány úgy tűnik, hogy 2012-ben 30% körül tetőzött, ezzel páruhzamosan viszont a szolgáltatói ágazatban dolgozók aránya rohamosan emelkedik.

A pártvezetés, ami összhangban van a Kínában folyamatban lévő nagyszabású gazdasági szerkezetváltással. Ez a 11 millió munkahely bár elsőre soknak tűnik, nem olyan merész vállalás, tekintve, hogy az elmúlt három évben átlagosan 13,2 millió ilyen munkahely jött létre. A JP Morgan szakértői is felhívják a figyelmet arra a jelenségre, hogy miközben a gazdasági növekedés érezhetően lassult az elmúlt években, a munkaerőpiac nem sínylette meg annyira ezt az időszakot.Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy. Ettől függetlenül azonban a háttérben elképesztő léptékű átalakulások zajlanak.

Megjegyzés: a kék vonal a nyersanyagkitermelési és mezőgazdasági ágazatokban (primary industry), a sárga vonal a feldolgozóiparban (secondary industry), a szaggatott kék vonal pedig a szolgáltatói szektorban (tertiary industry) dolgpzók teljes foglalkoztatottságon belüli arányának alakulását mutatja (százalékban) 2001 és 2016 között.

A gazdasági szerkezetváltás munkaerő-piaci hatásait jól szemlélteti az úgynevezett "ingázó dolgozók" (migrant workers) számának változása is.. A China Labour Bulletin 2015-ös adatai szerint az ilyen ingázó munkavállalók több mint fele még mindig a feldolgozóiparban és az építőiparban dolgozik.

Megjegyzés: az ábrán szereplő kategóriák, az óramutató járásával megegyező irányban - feldolgozóipar (31%), építőipar (21%), kereskedelem (12%), szállítmányozás és logisztika (6%), vendéglátás (6%), háztartási szolgáltatások (11%), egyéb (13%).

Óvatos becslések szerint is. Ez vezetett a modern kor egyik legnagyobb népvándorlásának is nevezett eseményhez, amikor a, ekkor az összes nagyobb vasútállomás zsúfolásig telik.

Óriási tömeg a Shanghai-i Hongqiao vasútállomáson, a közelgő nemzeti ünnep miatt mindenki hazautazik a családjához. Kép forrása: JOHANNES EISELE / AFP

, hiszen már nincs szükség annyi emberre a folyamatosan háttérbe szoruló feldolgozóiparban. Az alábbi ábrán látszik, hogy a 2010-es évek elejére jellemző 4% körüli ütemhez képest mostanra 0,5% közelébe lassult az ingázó dolgozók számának növekedése.

Hivatalos adatok szerint 2016-ban a szén- és acélipari többletkapacitás következtében 730 ezren veszítették el munkájukat, amit idén újabb félmillió követhet.

A kormány igyekezete, hogy a feldolgozóipari túlkapacitások felszámolásával párhuzamosan lassan egy fogyasztás által vezérelt növekedési sémára állítsa át a gazdaságot, a változás mértéke miatt nagy áldozatokkal jár.Nem véletlen, hogy a legsúlyosabban érintett területek külön állami forrást kapnak munkaerő-piaci programokra, hogy az átalakulás miatt munkanélkülivé válókat valami más szakma felé tereljék.A JP Morgan elemzői arra is felhívják a figyelmet, hogy, vagyis arányaiban egyre több munkahely nyílik meg egy új álláskeresőre. Érdemes lesz figyelni, hogy ezek a pozitív folyamatok a bérek reálértékének növekedési ütemében is elkezdik-e majd éreztetni hatásaikat, a bérek emelkedése ugyanis 2015 közepe óta elmaradt az inflációval korrigált GDP-bővülési ütemtől.(a fogyasztás miatt) a növekedési kilátások javulása mellett egyúttal azt is jelentené, hogy, kisegítve ezzel a számos fejlett országot az alacsony infláció csapdájából.