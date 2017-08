Felmérik, mit tudnak a magyar felnőttek

A PIAAC a felnőttek készségeiről eddig készített legátfogóbb nemzetközi összehasonlító vizsgálat, amely pontos képet ad arról, hogy a 16-65 év közötti felnőttek mennyire használják képességeiket munkájuk során.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság felzárkózása a termelékenység folyamatos növelésével, a magyar vállalkozások és a munkaerő versenyképességének javításával képzelhető el, ezért kiemelten fontos az Európai Unió (EU) által is támogatott PIAAC kompetencia-felmérés.Pölöskei Gáborné, az NGM szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára előadásában ismertette: a projektet az NGM, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) konzorciumi együttműködésében az OECD előírásainak megfelelően valósítják meg 1,1 milliárd forintból, az adatok feldolgozását is beleértve, 2020 végéig.Hornung Ágnes hangsúlyozta, hogy az, aki időt és energiát áldoz a kérdőívek kitöltésére, végső soron a magyar versenyképesség javításához és ezzel egyben a magasabb életszínvonal megteremtéséhez járulhat hozzá. Pölöskei Gáborné beszélt arról is, hogy a felmérés tényeken alapuló szakpolitikák és reformok kidolgozását is segíti, valamint adatokat és elemzéseket biztosít az oktatási alrendszerek - a köznevelés, a szakképzés, a felnőttképzés - szakmai fejlesztéséhez.Janák Katalin, a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetője elmondta, hogy a felmérést az elmúlt években 33 országban végezték el, Magyarországon körülbelül 8 hónapon át tart majd az adatgyűjtés. A KSH kérdezőbiztosai személyesen keresik fel a tudományos módszertan segítségével reprezentatív módon 250 településről kiválasztott 6 ezer embert.A felmérés egy számítógépen kitöltött háttérkérdőívből, valamint számítógépen vagy papíron egyaránt megoldható feladatokból áll. A válaszadás önkéntes és név nélküli, minden kitöltő 5 ezer forintos ajándékutalványban részesül - tette hozzá.