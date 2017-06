Félreértés, hogy 2025-ig be kell lépnünk az eurózónába

A csatlakozásra nincsenek sem határidők, sem olyan mechanizmusok, amik erre kényszerítenék a szóban forgó tagállamokat





A magyar euróképességről itt írtunk:

az eurózóna reformjának keretében olyan ajánlatot tesznek majd a kívülálló országoknak, amit azok nem fognak tudni visszautasítani.

Politikai síkon ugyanakkor vannak olyan elgondolások, melyek uniós diplomaták szerint Magyarország és Lengyelország eurózónába történő mielőbbi integrálását tartanák indokoltnak, alternatívájaként annak, hogy hosszabb távon hagyják a perifériára szorulni őket.

EU-források szerint félreértésen alapul az a lapértesülés, miszerint az Európai Bizottság az eurózóna bővítésének felgyorsítását tervezné, 2025-ig a még kívülálló tagállamokat is "betessékelve" a jelenleg 19 tagú euróövezetbe - írja a Bruxinfo A hírt egy biztosok és parlamenti képviselők közötti bizalmas megbeszélésre hivatkozva a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) szellőztette meg még májusban. Egy nevének mellőzését kérő magas rangú illetékes szerint ugyanakkor az információ félreértésen alapul, mert a szóban forgó beszélgetésen nem az egységes valutaunió kibővítéséről, hanem a gazdasági és monetáris unió régóta napirenden lévő kiteljesítéséről, azaz mélyítéséről volt szó. A félreértés valószínű oka az, hogy a kiteljesítés szó angol megfelelőjét úgy értelmezték, mintha az eurótagok létszámának kiteljesítéséről lenne szó.- hangsúlyozta egy a Bruxinfónak nyilatkozó illetékes.Az euróövezet éveken át tartó válsága nem fokozta a kedvet a kívülmaradóknak a gyors csatlakozásra, de a gazdasági növekedés beindulásával, a gazdasági és monetáris unió mélyítéséről szóló vita lassú kibontakozásával és a Brexittel párhuzamosan több közép- és kelet-európai tagállamban is újra napirendre került a kérdés.Az állítólagos elhallás mellett ugyanakkor Pierre Moscovici gazdasági és pénzügyi biztos egyik közelmúltban elhangzott nyilatkozata is fokozta a zavart a fejekben, mert azt mondta, hogyForrásaink szerint ugyanakkor"Illetve, ha létezik egyáltalán ilyen mézesmadzag, az az egységes valutaövezet vonzerejének növelése és a féloldalasságát kiküszöbölni hivatott reformok elfogadása lehet" - mutatott rá egy brüsszeli forrás.A lehetőségek között szerepel - egyelőre csak nyilatkozatok szintjén - egy önálló költségvetés, vagy még inkább az automatikus stabilizátor szerepét betöltő fiskális képesség kifejlesztése az eurózóna számára, továbbá a pénzügyminiszteri poszt és a kincstár létrehozása.Arról azonban nincs szó, hogy bármilyen szempontból is lazítanának az euró bevezetésének a feltételein. Ezt egyébként nem is engednék a szabályok. Az euróövezeti acquis (joganyag) bővülése miatt inkább az ellenkezője igaz: minél később lép be valaki, elvileg annál több feltételnek kell megfelelnie. Például részt kell vennie a bankunióban.Ez azonban még nem jelenti a feltételrendszer ejtését, esetleg fellazítását - tették hozzá.A címlapkép forrása: Jacques Demarthon / AFP