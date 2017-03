Felrobbant egy levélbomba a párizsi IMF-székházban

Amint beszámoltunk róla: tegnap a német pénzügyminisztérium levélfeldolgozó részlegében szúrtak ki egy gyanús küldeményt, amelyet végül a hatóságok megvizsgáltak és kiderült, hogy nem volt alaptalan a gyanú. Veszélyes anyagok mixét tartalmazta a küldemény, amelyet ha kinyitottak volna, súlyos sérüléseket okozott volna.Mára az is kiderült, hogy egy olyan görög pártvezető nevében adták fel a levelet, aki még Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter barátjának számít és azt, hogy visszaéltek a nevével, maga a görög politikus is megerősítette.Az, hogy a német pénzügyminiszter és az IMF székháza is kapott levélbombát egy nap különbséggel, arra utal, hogy a görög-EU-IMF elhúzódó vitában "szakadhatott el valakinél a cérna" és ilyen erőszakos útra akarta terelni az ügyet. Mivel a legutóbbi megállapodás alapján a görögöknek további szerkezeti reformokat (nem klasszikus költségvetési megszorításokat) kellett vállalni a második hitelfelülvizsgálat lezárása érdekében, ezért feltehetően a levélbombás akciók görög oldalról indultak el.Az erőszakos cselekményeket röviddel ezelőtt kiadott közleményében elítélte Christine Lagards, az IMF vezérigazgatója is és azt hangsúlyozta, hogy a saját mandátumuk keretein belül folytatják a szakmai munkát. A legutóbbi görög-EU-IMF megállapodás keretei február 20-án körvonalazódtak, amelyek nyomán visszatértek a nemzetközi hitelezők szakértői Athénba. Az elmúlt hetek fontosabb hírei: