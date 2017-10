A függetlenségi nyilatkozat megszavazása miatt a spanyol állami főügyészség várhatóan hétfőn eljárás megindítását kezdeményezi zendülés bűncselekménye miatt a katalán kormány, valamint a katalán parlament elnöksége ellen, amelyet akár 25 évnyi szabadságvesztéssel is büntethetnek.

A kabinet döntött arról is, hogy az alkotmánybíróságon támadja meg a katalán parlament pénteki döntését, amellyel elfogadta a független "Katalán Köztársaság" létrehozását célzó javaslatot - írja az MTI.

Londoni pénzügyi elemzők szerint a "Katalán Köztársaság" pénteki kikiáltásával megnövekedtek ugyan a spanyolországi politikai kockázatok, a katalóniai válság legújabb fordulatainak gazdasági hatásai azonban valószínűleg továbbra is kezelhetők maradnak.

Közben Emmanuel Macron, francia elnök a támogatásáról biztosította Mariano Rajoy, spanyol miniszterelnököt, aki szerinte csak be akarja tartani Spanyolország törvényeit.

Németország támogatásáról biztosította a spanyolokat és bejelentette, hogy nem ismeri el Katalónia függetlenségét. Hasonlóan nyilatkozott Theresa May, brit miniszterelnök hivatala is.

A madridi ellenlépés után a következő órák fő kérdése az lehet, hogy a katalán rendőrség hajlandó lesz-e alávetni magát a spanyol hatóságoknak. Elvileg ugyanis a tartományban önálló rendfenntartó erők is működnek, nem tudni, hogy ők melyik oldalra állnak majd.

Az Európai Unió szempontjából "semmi nem változott" a mai katalán lépéssel - mondta Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. A politikus kiemelte, hogy Brüsszel továbbra is csak Spanyolországgal hajlandó párbeszédet folytatni, egyben felszólította a feleket, hogy az erő helyett az érveket vegyék elő.

A mai szavazás miatt mintegy 700 helyi képviselőt, polgármestert hívott Barcelonába Carles Puigdemont elnök, ők most együtt ünneplik a döntést a katalán parlamentben - tudósít az Euronews.

Esik a spanyol tőzsde 2017.10.27 15:42

Úgy tűnik az elszakadás híre főként lokális hatású, a spanyol tőzsdeindex, az Ibex 1,7 százalékot esett. Máshol Európában ugyan láthattunk némi leszakadást, a brit FTSE 10 pontot, míg a Dax 40 pontot esett, de ezzel együtt továbbra is 0,5 százalékos pluszban áll a legfontosabb német részvényindex. A hírekre a bankpapírok reagáltak a leghevesebben, így a Banco Bilbao 3,6 százalékot, a Banco Santander 2,8 százalékot, a B. Sabadell 6,1 százalékot, a Caixabank pedig 5,1 százalékot esett. A bankok esésében az is szerepet játszhat, hogy még a múlt héten indult betétesi roham felgyorsulhat az elszakadás hírére, ami pedig rendkívül veszélyessé teheti gazdasági szempontból is a katalán helyzettel kialakult politikai válságot.