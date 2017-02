Feltámadt a korrupcióba keveredett elnökjelölt - egyre izgalmasabb a francia elnökválasztás

Az első helyen továbbra is Marine Le Pen áll, de Marcon és Fillon is legyőzné a radikális jobboldali Nemzeti Front elnökét a második fordulóban, ha most tartanák az elnökválasztást. (A második fordulóban már csak két jelölt mérkőzik meg, az egyik szinte biztosan Marine Le Pen lesz.)Az Ifop közvélemény-kutató intézetnek február 14. és 17. között 1399 francia választópolgár megkérdezésével készült felmérése szerint Le Pen a szavazatok 26 százalékára számíthat az első fordulóban, Fillon és Macron pedig 18,5 százalékra. Az Opinionway február 14. és 16. között 1605 francia választópolgár megkérdezésével készült reprezentatív felmérése is hasonló tendenciát mutat: Fillon és Macron 20 százalékon áll az első fordulóban, a 26 százalékra jelzett Marine Le Pen mögött.

Fillon kitart "Minél inkább közeledik az elnökválasztás dátuma, annál botrányosabb lenne a jobboldalt és a centrumot megfosztani a jelöltjétől" - mondja Francois Fillon a Le Figaro című konzervatív napilap holnapi számában megjelenő interjúban. "A döntésem egyértelmű: jelölt vagyok és a győzelemig folytatom" - tette hozzá arra a kérdésre válaszolva, hogy mit tesz, ha megindul ellene az eljárás.



A pénzügy visszaélések vizsgáló ügyészség a Le Canard enchainé című szatirikus hetilap január 25-i számában megjelent értesülés alapján hivatalból indított vizsgálatot sikkasztás, hivatali bizalommal való visszaélés és csalás gyanújával. Fillon korábban azt mondta: csak akkor lép vissza, ha a nyomozás alapján eljárás indul ellene.



A vádhatóság csütörtökön azt közölte, hogy a nyomozás eredményét megkapta, s azok alapján "nem lehetséges ejteni a vádakat", s elrendelte a vizsgálat kiegészítését, amely arra keresi a választ, hogy Penelope Fillon ténylegesen ellátta-e az asszisztensi teendőket a 2002-ig képviselőként dolgozó férje, majd annak utóda mellett.



Az igazságszolgáltatásnak mostantól két lehetősége van: a vizsgálat lezárása után a Fillon család tagjait közvetlenül büntetőbíróság elé küldi vagy pedig annak politikai kockázatai miatt inkább egy független vizsgálóbírót kér fel arra, hogy a gyanú alapján döntsön a vádemelésről. Az eljárás megindításának időpontjáról azonban kizárólag az ügyészség dönthet, s az is elképzelhető, hogy azt elhalasztja az elnökválasztás utánra.

Az esélyek kiegyenlítődésében Fillon magára találása mellett az is szerepet játszik, hogy egyelőre úgy tűnik: a többi baloldalról érkező jelölt szavazói (Jean-Luc Mélenchon, de főként Benoît Hamon támogatói) nem állnak át az esélyesebb Macronhoz.Mindkét felmérés szerint a Nemzeti Front elnöke kikapna a második fordulóban, az Opinionway szerint Macront 60, Fillont 57 százalékkal választanák a francia államfőnek Le Pennel szemben, az Ipsosnál Macron 62, Fillon pedig 56 százalékkal győzne.