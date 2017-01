Fergeteges érvekkel védik a professzorok a budapesti olimpiát: Akkor is kell, ha szétlopják

Paksról nagyon széles, politikai jellegű egyeztetés folyt és folyik most is. Az olimpia támogatottsága a közvélemény-kutatások szerint egyre inkább nő. Egyébként nem gondolom, hogy a kormánynak mindenről népszavazáson kellene megkérdeznie az embereket. Szerintem a népszavazás nem mindig jó forma, mert az emberek sok esetben nem arról szavaznak, ami kérdésként fel van téve.

Nem mellesleg, lehet, hogy felpörögne a gazdaság is

Az állampolgárnak, ha, úgy tetszik, az én szemszögemből nézve, az a fontos, hogy időre elkészüljön egy állami beruházás, és biztonságosan működjön. Ha ennek az az ára, hogy olyanok viszik el a pénzt, akiket nem szeretünk, akkor azt én elfogadom. Másrészt ki mondta, hogy a paksi bővítésnél és a budapesti olimpiánál korrupció lesz? Itt csak feltételezések vannak.

Támadhatatlan érvelés, valóban.

Ez a kapitalizmusban sem az elsőáldozó lányok stílusában szokott történni. Ha ebben a kormány valamilyen formában segít, az csak jó lehet. Persze, aki nem kap a pénzből, az kiabál, hogy őt kihagyták

Most hallottam, hogy az angol vasutat privatizálták, és a szolgáltatás színvonala nagyot zuhant. Mert a tőkések nem az utasok érdekét nézik, hanem a kivehető extraprofitot.

Rég olvastunk annyira szórakoztató interjút a magyar sajtóban, mint amit a 24.hu készített Náray-Szabó Gáborral, a Professzorok Batthyány Körének (PBK) elnökével. A gyakran Fidesz-közelinek bélyegzett szervezet vezetője teljes mellszélességgel és egészen elképesztő érveléssel védte a 2024-es budapesti olimpia ötletét és a rezsicsökkentést. Az interjúból mi csak a gazdaságilag lényeges részeket szemlézzük, de az egész szöveg kordokumentum.Náray-Szabó Gábor szerint. Arra a felvetésre, hogy a paksi bővítésről és a budapesti olimpiáról mégsem kérdezték meg az emberek véleményét, a PBK vezetője így válaszolt:Az olimpia ellenes népszavazásról is megvan a professzor véleménye, azért nincs jó véleménnyel a kampányról, mert "itt nem arról van szó, hogy ők valami jót szeretnének, hanem eleve arról, hogy nem akarnak olimpiát".Náray-Szabó Gábor természetesen szeretne budapesti olimpiát, mivel szerinte az "a nemzeti összefogást, a büszkeséget erősítené". Vagyis szerinte az olimpia értelme az lenne, hogy "egy kicsit összefognának a magyarok, és lenne egy olyan érzésünk, hogy mi, akiket a világ közvéleménye mindig is lenézett, egyedül is megcsináltuk".- teszi hozzá a professzor.Az elmúlt évtizedek tapasztalatai erről kicsit mást mondanak:A PBK elnöke egyébkéntA 24.hu újságírója a korrupcióról is kérdezte a PBK elnökét. Náray-Szabó szerint sokan panaszkodnak, hogy nincs nálunk elegendő nemzeti tőke, azt meg kell valahogy teremteni.- vázolja fel sajátos meglátását a professzor.Náray-Szabó szerint a kormány hatékonyan tesz a jövedelmi különbségek csökkentése ellen a rezsicsökkentéssel és a közmunkával. Szerinte "a rezsicsökkentés azért jó, mert egy kicsit megkönnyíti a kisemberek életét. A nagyvállalatoktól el kellett venni az extraprofitot, hogy odaadjuk az embereknek. Nagyon helyes, hogy a közművek működését államosították, nonprofittá tették, ahonnan kizárták a versenyt".Ezt követően bevisz még egy végső csapást a "gaz imperialistáknak" egy nemzetközi példával: