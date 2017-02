Figyelmeztet a hitelminősítő: Trump az egész világra fenyegetést jelent

Ha ezek a kockázatok megvalósulnak, akkor az a Fitch szerint visszaesést hozhat a gazdasági növekedésben, nyomást helyezhet a költségvetésekre, ezeknek pedig több ország minősítésére is hatásuk lehet. Ezen kívül a külső finanszírozás megdrágulása csak tovább ronthatja a helyzetet - teszik hozzá.

Utóbbin keresztül Magyarországot is érintheti a Trump-adminisztráció politikája, hiszen ha a német gazdaság megérzi az intézkedéseket, akkor közvetve beszállítóként mi is rosszul jöhetünk ki belőle.

A Fitch szerint az új amerikai elnöki adminisztráció elsősorban a kereskedelmi kapcsolatok kiszámíthatatlanságán keresztül hat negatívan a hitelminősítésekre, emellett bizonytalanná válhatnak a nemzetközi tőkeáramlások, illetve a döntéshozók közti ellentétek tartós és jelentős piaci kilengésekhez is vezethetnek.Azt a hitelminősítő közgazdászai is elismerik, hogy, illetve javíthatják a hosszú távú amerikai infrastruktúra-beruházásokat. Mindezek ellenére a globális környezetre inkább negatív kockázatokat hordoz a Trump-adminisztráció, legalábbis az eddigi lépések ebbe az irányba mutatnak. Kiemelik azt, hogy az új elnök egyik első lépéseként felfüggesztette az USA tagságát a TPP-ben, illetve megakasztotta az észak-amerikai szabadkereskedelmi egyezményről szóló tárgyalásokat. Emellett negatív, hogy Trump több országot megvádolt már azzal, hogy az USA számára negatívan manipulálják devizaárfolyamaikat. Ezeknek a lépéseknek a teljes hatása még nem ismert, de mindenképpen a negatív irányba mutatnak.A Fitch szerint azok az országok lehetnek a legnagyobb veszélyben, melyek nehezen tudják kivédeni fundamentumaik hirtelen jelentős változását, illetve erős gazdasági vagy pénzügyi kapcsolatban vannak az USA-val. Név szerint Kanadát, Kínát, Németországot, Japánt és Mexikót említik, de hozzáteszik, hogy a lista valószínűleg nem teljes. Kiemelik, hogy Mexikó esetében már decemberben rontották a besorolás kilátását, ami az amerikai elnökválasztás miatti kockázatokkal függött össze. Emellett hozzáteszik, hogy a globális beszállítói láncok miatt ha egy országot negatívan érint majd az új amerikai adminisztráció, akkor az más térségekbe is begyűrűzhet. Ezek a regionális beszállítói láncok főleg Kelet-Ázsiában és Közép-Európában erősek Kína, illetve Németország köré csoportosulva - teszik hozzá.