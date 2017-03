Fitch: a világgazdaság eddig jól viseli a politikai viharokat

A nemzetközi hitelminősítő szerint a feldolgozószektorokban végzett legutóbbi üzleti bizalmi felmérések további javulási folyamatot jeleznek, ami arra utal, hogy a fejlett ipari térség növekedési lendülete 2017 korai szakaszában is kitartott.A Fitch londoni elemzői közölték, hogy mindezek alapján javították a magasan fejlett gazdasági erőcentrumok növekedésére vonatkozó előrejelzésüket. A cég a tavalyi 1,6 százalék után az idén 1,9 százalékos, jövőre 2 százalékos átlagos növekedést vár az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Japán és az euróövezet alkotta fejlett ipari csoportban.A hitelminősítő a 2017-re és a 2018-ra vonatkozó prognózisokat 0,1, illetve 0,2 százalékponttal javította a novemberben összeállított előző globális prognózisához képest.A hitelminősítő szerint ugyanakkor a populizmus és az EU-ellenes érzelmek fellángolása az Európai Unióban - különös tekintettel a sűrűn választási naptárra - felerősítheti az euróövezet szétforgácsolódásával kapcsolatos piaci félelmeket. E piaci aggályokat jelzi, hogy a radikális francia Nemzeti Front vezetője, Marine Le Pen esetleges elnökválasztási sikerének lehetősége máris felfelé hajtja a francia állampapír-hozamokat. E kockázatok az euróövezet egészében is a hitelpiaci kondíciók feszesebbé válását és a finanszírozási költségek emelkedését okozhatják.Más nagy londoni házak vizsgálatai is azt mutatják, hogy az európai befektetőket komolyan aggasztja az EU-szkeptikus erők térnyerése. A Moody's Investors Service nemzetközi hitelminősítő által - az európai intézményi befektetők körében - elvégzett felmérés eredményei szerint a legtöbben a populizmus előretörését és az euróövezeti válság ebből eredő újbóli fellángolását tartják a legnagyobb kockázatnak.