Fizetések: nagy a szakadék a két nem között, de javul a helyzet

Az unió statisztikai hivatala azonban országonként jelentősen eltérő adatokat talált. A legnagyobb különbség Észtországban látható, ahol csaknem 27 százalékkal kapnak több pénzt a férfiak, de a cseh 22,5 és a német 22 százalék is dobogós helyet ért. Nyugati szomszédunknál, Ausztriában is jelentős a különbség: 21,7 százalékukkal alig maradtak le Németországtól.A legkisebb különbség nem elsősorban a nyugati vagy a skandináv országokban látható, hanem éppen a térségünkben. A legkisebb "gender gap" Lengyelországban mérhető, ahol a gyengébbik nem lemaradása mindössze 5,5 százalékos. Romániában is mindössze 5,8 százalékos különbséget mutattak ki, de Belgium (6,5) és Lengyelország (7,7) is jól szerepelt.A magyar 14 százalék a középmezőnybe sorolható, kissé jobb, mint az unió 16,3 százalékos teljesítménye. A különbség az EU-átlagában csökkenő, és a tendencia hazánkban is kedvező: egyetlen év alatt 1,1 százalékpontos csökkenést láthattunk.Noha jogos elvárás, hogy a férfiak és a nők közötti fizetésekben ne legyen különbség, az Eurostat számos magyarázattal áll elő. Egyrészt, a fizetést befolyásolja a képzettség és a tapasztalat is, másrészt, a férfiak felülreprezentáltak bizonyos szektorokban. Összességében számos kulturális, jogi, szociális és gazdasági oka van annak, hogy a férfiak többet keresnek átlagosan.A női menedzsereknek van a legnagyobb lemaradásuk (23 százalékos) a férfiakhoz képest, habár a kilenc kategóriában a férfiak és a nők között egyaránt ebben a munkakörben lehetett a legjobban keresni 2014-ben. A legkisebb különbség, 8 százalékos, az irodai munkánál, a szolgáltatásoknál és az értékesítési munkakörökben van.