Fokozódnak a választási izgalmak Franciaországban

bárki is nyeri meg a baloldali előválasztást, nincs esélye bejutnia a második fordulóba, s a jelenlegi helyzet szerint az államfői szék sorsa Francois Fillon és Marine Le Pen között dőlhet el.

Hét jelölt, hat férfi és egy nő indul a francia baloldal államfőjelölt-állító választásán, amelynek első fordulóját január 22-én, a másodikat pedig január 29-én rendezik. Közülük négyen szocialisták: Manuel Valls volt kormányfő, Arnaud Montebourg volt gazdasági, Benoit Hamon és Vincent Peillon volt oktatási miniszterek. Két jelölt, Francois de Rugy és Jean-Luc Bennhamias a Zöldektől érkezik, a hetedik pedig Sylvia Pinel, a nemzetgyűlésben a szocialistákat támogató Radikális Baloldali Párt elnöke.A volt miniszterelnököt leszámítva valamennyien csalódottságukat fejezték ki a népszerűtlenségi rekordokat döntő szocialista államfő kormányzását illetően. Francois Hollande december elején jelentette be, hogy nem jelölteti magát egy második mandátumra.- hangsúlyozta a Szocialista Párt baloldalához tartozó, protekcionista gazdaságpolitikát hirdető Arnaud Montebourg, aki 2014 augusztusban azután kényszerült elhagyni a kormányt, hogy élesen bírálta Hollande liberális gazdasági fordulatát, s helyére az elnökválasztáson függetlenként induló Emmanuel Macront nevezte ki az államfő.A kormányzópártnak szintén a baloldalára sorolt Benoit Hamon a befejezetlenség érzéséről beszélt Hollande elnökségével kapcsolatban, míg Vincent Peillon sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az elnök politikája értetlenségre talált, ugyanakkor úgy vélte, hogy a baloldali jelöltek "nagyon mély politikai válságot" örököltek. Egyedül Manuel Valls nevezte magát büszkének azért, "mert a franciákat szolgálhatta egy nagyon nehéz időszakban". A volt kormányfő az elmúlt két év iszlamista terrortámadásaira utalt.A baloldali előválasztás győztese lesz a szocialisták és az őket támogató kisebb pártok hivatalos jelöltje az elnökválasztáson.szocialista, és a radikális baloldal vezetőjének számítóviszont nem kíván megmérkőzni az elnökjelölti posztért. Mindketten közvetlenül az elnökválasztás áprilisi első fordulójában állnak rajthoz, így 2002-höz hasonlóan több baloldali jelölt is megmérkőzik majd a konzervatív jelöltté választottés, a Nemzeti Front jelöltjével.A hét jelölt, az előválasztás első fordulója előtt, a jobboldali államfőjelölt-állító választáshoz hasonlóan, három televíziós vitában, legközelebb január 15-én és 19-én mérkőzik meg egymással. Amennyiben az első fordulóban egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok legalább 50 százalékát, a második fordulóba a két legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül be, s január 25-én egy utolsó televíziós vitában mérkőznek meg egymással.A baloldali előválasztás esélyesének Manuel Valls számít, a felmérések szerint az első fordulót biztosan nyerheti, de miután az előnye hétről hétre csökken, a második fordulóban akár ki is kaphat. Rajta kívül Montebourg-nak és Hamonnak van esélye a felmérések szerint a második fordulóba jutni és ott megfordítani az eredményt.Négy hónappal az elnökválasztás előtt valamennyi felmérés azt mutatja, hogyAz elnökválasztás első fordulóját 2017. április 23-án, a másodikat pedig május 7-én rendezik meg Franciaországban.