Fontos időpontot árult el a Fed

A Fed készen áll arra, hogy akár az idén elkezdje a jegybanki mérleg leépítését, az összesen 4500 milliárd dollárnyi kötvénnyel, legalábbis az amerikai jegybankárok többsége így gondolja - derül ki a március kamatdöntés ma publikált jegyzőkönyvéből.A Fed eszközvásárlási programja miatt az elmúlt években óriásira duzzadt a jegybankmérleg, ennek leépítése pedig - a kamatemelések ellenére - eddig szóba sem került. Eddig a Fed folyamatosan újra befektette a lejáró értékpapírokból befolyó pénzt. Yellen eddig semmilyen konkrét időpontot nem mondott, hogy mikor kezdődhet el a mérlegleépítés, az a gazdaság helyzetétől, nem az alapkamat szintjétől függ majd - hangsúlyozta korábban.Így az, hogy ez akár már idén megkezdődhet, teljesen új információ és a piacoknak is meglepetést okozott, hiszen a konszenzus szerint 2018 közepe előtt nem számítottak a lépésre - írja a Reuters.A mérlegleépítés jelentős hatással lehet a piacokra, az amerikai jegybankárok szerint a lépés felér egy kamatemeléssel.A jegyzőkönyvből az is kiderül, hogy néhány jegybankár szerint drágák az amerikai részvénypiacok (még ha lufiról egyelőre nem is beszélnek). És hogy az idei év politikai kockázatai között az európai választások emelhetők ki.A piacok kisebb elmozdulásokkal reagáltak a hírekre, az amerikai indexek minimálisan estek (a Dow mintegy 20 ponttal került lejjebb), az államkötvényhozamok emelkedtek, az arany pedig esett: jelenleg 0,9 százalékos mínuszban jár a nemesfém árfolyama.