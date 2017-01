Fordulat történt a magyar gazdaságban

A magyar gazdaság egyik legfontosabb kérdése, hogy elindul-e végre a beruházások növekedése. Mint ismert, 2016-ban az uniós források visszaesése óriási zuhanást hozott a beruházásokban, és ez ráirányította a figyelmet a részletekre. Vajon az uniós források cikcakkján túl is ilyen elkeserítő a helyzet? Van-e élet az állami megrendeléseken kívül létező magánszektorban?

Így számoltunk A "kormányzati szektor statisztika" tartalmazza a nemzeti számlák egységes rendszere alapján kimutatott kormányzati beruházási kiadásokat folyó áron. Ezt a nemzetgazdaság teljes állóeszköz-felhalmozásával összevetve maradék elven adódik a magánszektor beruházása. A folyó áras teljesítményt 2005-ös árakra vetítjük vissza úgy, hogy a folyó áras és a 2005-ös árakon bemutatott GDP-statisztikából teljes beruházási árindexet számolunk. Így kapjuk meg az árváltozástól szűrt idősorokat, amelyek a beruházási teljesítményt a két szektorra vonatkozóan mutatják. A módszert először ilyen formában a Budapest Költségvetési Felelősségi Intézet alkalmazta

a magánszektor beruházásai hosszú idő után növekedésnek indultak.

Ahhoz, hogy a kérdésre válaszoljunk, a beruházásokon belül szét kell választani a költségvetési és a versenyszektor tevékenységeket - mi ezt minden negyedévben megtesszük. Ennek eredményeképp megállapítható volt, hogyIdén januárban megjelentek azok a harmadik negyedéves részadatok, amelyekkel a számításokat frissíteni tudtuk, és ez óvatos fordulatról árulkodik. Eszerint jó hírt közölhetünk:Ezt két ábrán mutatjuk meg. Az elsőn a négy negyedéves gördülő trendet láthatjuk. A kék vonalat figyelve nem tűnik óriásinak a változás, de érdemes figyelembe venni, hogy egyrészt az állami beruházások uniós forrásoktól függő hullámzása olyan erős, hogy nagyon széthúzza a skálát, másrészt a 4 negyedéves gördülő mutató erősen letompítja a mozgásokat. A második ábra az egy évvel korábbi szinthez mért változást mutatja, ahol látható, hogy a magánszektor az éves alapú változást figyelve végre pozitív tartományba került.

A fordulatról azt gondoljuk, hogy tartós lehet. Az idén az erős belső kereslet, a bérköltség emelkedése és a munkaerőhiány is fejlesztésre ösztönözheti a vállalkozásokat, a lakásépítések élénkülnek, és a felpörgő uniós forrásokból is több juthat a vállalkozásokhoz. A tartós emelkedő trendre nagy szükség is lenne, hiszen a magyar gazdaság ma olyan keveset költ fejlesztésekre, kapacitásbővítésre, hogy az a tartós felzárkózáshoz nem elegendő.