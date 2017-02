Gyászos évet zárt az ipar (2.)

Az év vége legalább nem sikerült rosszul a szektornak, hiszen decemberi leállásról szóló anekdotikus információk alapján akár egy visszaesés sem lett volna meglepetés, ehhez képest havi alapon 0,5%-kal bővülni tudott a szektor. Összességében azonban ez az eredmény sem jelent kitörést a stagnáló trendből, nyár eleje óta az iparban nincs igazán növekedés.

A decemberi adatokat egyébként mindig érdemes óvatosan kezelni, hiszen az ünnepek környéki nagy gyári leállások miatt a teljesítmény nagyot tud ugrálni. Ezért a trend megfigyelésekor ezt a hónapot csak nagy bizonytalansággal lehet figyelembe venni. Mindenesetre az utolsó három hónap emelkedése akár biztató is lehet a szektor kilátásait illetően.Azt, hogy 2016-ban kisebb lesz a lendület, mint a megelőző években, előzetesen is lehetett sejteni. Az ipar fő húzóereje a járműgyártó kapacitások dinamikus bővülése volt, e szempontból az elmúlt év a megpihenés időszaka volt. Az autóipar azonban a várakozásoknál is nagyobbat fékezett, és eközben az egyre dinamizálódó többi ágazat is megtorpant. Előbbinek a modellpaletta elavulása lehet a fő oka, emiatt ugyanis nem minden autógyárunk üzemelt teljes kapacitással. A többi ágazat gyengélkedésére nem tudunk ilyen egyértelmű magyarázatot találni, elképzelhető, hogy a világkereskedelem általános gyengélkedésének hatása érte el a hazai termelést.

az európai konjunktúra javulni látszik,

a belső kereslet erős lesz,

a rendelésállomány növekedési üteme az elmúlt hónapokban összességében kissé emelkedett,

az autógyártók a teljes kihasználtság felé mozdulva előhozhatják az ipar növekedési tartalékait.

A járműgyártásban idén sem lesz nagy kapacitásbővítés (a tervek szerint a jövő év második felétől lehet majd érezni az újabb fejlesztések hatását a termelési volumenben),

a járműgyártók az idei év elejét is alacsony fordulatszámmal (csökkentett műszakokkal) indítják,

egy friss hír szerint a szigorúbb uniós tesztelési szabályok miatt a kormány 15%-os visszaesésre lát esélyt a hazai autóiparban,

a kisebb emelkedés ellenére a rendelésállomány növekedési üteme továbbra is historikusan alacsony szinten van.

Az idei évet illetően ellentmondásosak a kilátások. A biztató jelek közé tartozik, hogyUgyanakkor vannak olyan tényezők is, amelyektől borúsabbnak látszik a kép:A rendelési mutatókat illetően a jövő héten valamivel tisztábban láthatunk: több nagy gyár is egy tételben jelenti le a teljes termelési tervét a KSH-nak, így ilyenkor nagy számok eshetnek be az állományba. A decemberi számokat jövő kedden, a részletes adatközléssel együtt ismerhetjük meg.

Az idei évre vonatkozóan a GDP-növekedés látványos erősödését várjuk, a tavalyi 2% körüli növekedés után idén akár 4%-os indexet is láthatunk. A szép növekedési pálya az első számú kockázatának egyre inkább az ipari teljesítmény tűnik.