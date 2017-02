Gyenge volt a magyar GDP-növekedés

Furcsa volt a tavalyi év A 2016-os elég cifra év volt, mert a szökőnapon kívül - a bázisévtől nagyon eltérő eloszlásuk miatt - az ünnepnapok is erőteljesen befolyásolhatták a gazdasági teljesítményt. Ennek szűrése láthatóan nagyon nehézkes volt, a KSH különféle indexei eltérő mértékben húzzák le a nyers számokból kirajzolódó, amúgy sem túl magas GDP-növekedést. Közgazdaságilag természetesen az igazított mutatók a relevánsak (lásd másik keretes írásunkat), de az előrejelzések jellemezően a nyers adatra készülnek. Ezért amikor az adat meglepetés erejét nézzük, akkor a kiigazítatlan indexszel érdemes összevetni az elemzői konszenzust. Ám amikor a gazdaság teljesítményét önmagában vizsgáljuk, a kiigazított adatsort érdemes nézni.

A negyedik negyedévet a termelő szektorok gyengélkedése jellemezte. A havi termelési volumenekből kirajzolódó kép szerint azugyan kissé bővült az előző negyedévhez képest, de a teljesítménye így is csak elérte az egy évvel korábbi szintet, vagyis az éves növekedéshez a szektor hozzájárulása nulla körül lehetett. Az uniós források által fűtött2016 elején esett egy óriásit, így éves alapon még mindig negatív a kontribúciója a GDP-hez, negyedéves alapon pedig stagnálás közeli helyzet lehetett. A mezőgazdaságnak jó éve volt tavaly, ugyanakkor az utolsó hónapok agrártevékenységeinek jó része már a jövő évi eredményeknek ágyaz meg, aminek értékét majd a tavaszi, nyári időjárás határozza meg.A GDP-növekedés húzóereje a lakossági fogyasztás lehetett, hiszen a reálkeresetek dinamikusan bővültek az elmúlt évben.További részletek hamarosan.

A sokféle GDP-növekedésről - Így nézzük mi

A KSH többféle GDP-mutatót is közöl a jelentésében. Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (yoy) indexből három is létezik: a nyers, a naptári-hatással igazított (wda), illetve a szezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) tekinti fő számnak (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért az összehasonlítást is megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.



Az előző negyedévhez viszonyított (qoq) GDP-index természetesen minden esetben szezonálisan és munkanap-hatással igazított, mivel az egyes negyedévek a GDP-n belül nagyon eltérő súlyúak és szerkezetűek, máshogy nincs is értelme számolni növekedést. Európában a legtöbb helyen ez számít a fő számnak, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni kedvező tulajdonságai miatt. Ez a mutató is rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, de rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos.