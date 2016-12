Gyökeresen átalakulhat jövőre a közmunka

A nemzetgazdasági tárca szakembere szerint az átlagosan 250 ezer fős közfoglalkoztatotti létszámból nagyjából 100-150 ezer fő helyezhető el a nyílt munkaerőpiacon.

Simon Attila lap csütörtöki számában megjelent interjúban kiemelte: a 2011-es munkaerőpiaci helyzetre jó válasz volt a közfoglalkoztatási program kiterjesztése azzal a céllal, hogy visszatereljen a munkába olyan embereket, akik akár évtizedekre leszakadtak a munkaerőpiacról."Időközben viszont kiüresedett a munkaerőpiaci kosarunk, és már szükségünk van mindenkire, aki munkára fogható" - mondta az NGM helyettes államtitkára. A probléma az, hogy sok közfoglalkoztató ma már úgy gondolja, a program önmagáért létezik. Sok közfoglalkoztatottat a minimálbér és a közfoglalkoztatotti bér közötti kis különbség nem motivál eléggé a versenyszférában való elhelyezkedésre, a bérollót ezért is nyitjuk szélesebbre jövőre - tette hozzá Simon.A nemzetgazdasági tárca többek között azt javasolja, hogy. Akinek ez idő alatt nem sikerül alkalmassá válnia a versenyszférában való elhelyezkedésre, például egészségügyi okok miatt, azt más módon kell segíteni - mondta Simon Attila. Szeretnék elérni azt is, hogy, miközben a legtöbb ágazatban hiány van belőlük - mutatott rá a helyettes államtitkár. A terv az, hogy őkSzeretnénk, hogy ne parkolópályán kezdjék el az életüket. Az ő elhelyezkedésüket más, aktív eszközökkel, célzott munkaerőpiaci programokkal kell segíteni, mint például a GINOP-os ifjúsági garanciarendszer - emelte ki a helyettes államtitkár.A minisztérium szakembere emlékeztetett arra, hogy a konvergenciaprogramban már ígéretet tettek a közfoglalkoztatás fokozatos csökkentésére konkrét időpont megjelölése nélkül, szerintük erre a lépésre most érkezett el az idő. Az így felszabaduló forrásokat pedig olyan képzési, pályatanácsadási, életvezetési programokra kell fordítani, amelyek minél több embernek adnának esélyt a közfoglalkoztatásból történő továbblépésre - hangsúlyozta.A minisztérium javaslatairól januárban tárgyal a kormány, és ha támogatják, akkor akár már márciusban elindulhat az új típusú közfoglalkoztatás - mondta Simon Attila.