Ha nem blöfföl Észak-Korea, akkor mától az egész világ retteghet

Ezt állítják az észak-koreaiak

Az interkontinentális rakéta sikeres első felbocsátása az utolsó akadály volt nukleáris erőink kiteljesítéséhez. Ez történelmünk nagyszerű pillanata, miközben kétsíkú, nukleáris és gazdasági politika megvalósítására törekszünk

Mit mondanak a többiek?

Az amerikai hadsereg szerint szárazföldi telepítésű, közepes hatótávolságú rakétáról van szó annak ellenére, hogy Észak-Korea szerint interkontinentális rakétát bocsátott fel. Ha a phenjani állítás igaznak bizonyul, az azt jelenti, hogy Észak-Korea képes tömegpusztító fegyvert célba juttatni az Egyesült Államok területére.

Heves tiltakozások

Felszólítjuk Phenjant, hogy tartsa tiszteletben a BT döntéseit, teremtse meg a helyzet javításának előfeltételeit.

Az észak-koreai állami televízió híradása szerint a Hvaszong-14 típusú rakéta 39 perces repülése során 2802 kilométeres maximális magasságot ért el, és pontosan célba talált.A rakétát helyi idő szerint fél tíz körül lőtték ki a fővárostól, Phenjantól mintegy száz kilométerre északnyugatra, a kínai határ közelében fekvő Pangjon gyakorlótérről. Az indításról szóló parancsot Kim Dzsong Un észak-koreai vezető írta alá - derült ki a beszámolóból.- derült ki a közleményből.A japán kormány korábban már közölte, hogy a rakéta, kilövése után negyven perccel, több száz -- kilométert megtéve csapódott a Japán-tengerbe, feltehetőenAz orosz védelmi minisztérium szerint az észak-koreai ballisztikus rakéta nem jelentett veszélyt Oroszországra. "A rakétaindítást az orosz rakétavédelmi berendezések észlelték és figyelemmel kísérték" - írta közleményében a tárca. A dokumentum szerint -Észak-Korea mindössze néhány nappal az előtt lőtte ki legújabb rakétáját, hogy a világ legfejlettebb, valamint legjelentősebb feltörekvő országait és az Európai Uniót tömörítő G20-csoport a hét második felében Hamburgban tanácskozik, ahol arról is szó lesz, hogyan zabolázzák meg a phenjani fegyverkezését.hogy tartsa magát az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) rá vonatkozó határozataihoz. Keng Suang kínai külügyi szóvivő hangsúlyozta, hogy Peking ellenzi az észak-koreai rakétaindításokat.Azt is mondta, hogy az (érintett) feleknek önmérsékletet kell tanúsítaniuk, és nem érdemes olyan dolgokat tenniük, amelyek tovább rontanának a helyzeten".A pekingi szóvivő arról is beszélt, hogyKeng Suang ezt egy újságírói kérdésre válaszolva mondta, amely Donald Trump amerikai elnök hétfői Twitter-üzenetére vonatkozott. Trump azt írta, alig hiszi, hogy Dél-Korea és Japán hajlandó lesz tovább tűrni. Emellett sürgette Észak-Korea fő szövetségesét, Kínát, hogy gyakoroljon nyomást Észak-Koreára, és "állítsa lesz ezt az abszurdumot egyszer s mindenkorra".A kínai külügyi szóvivő viszont azt hangsúlyozta, hogy "Kína erőfeszítéseket tesz, Kína szerepe a kérdés rendezésében vitathatatlan. Reméljük, hogy más államok is tesznek erőfeszítéseket ebben az irányban".Egyben felszólította Phenjant, hogy azonnal szüntesse be a provokálást, mert nem tudhatja, milyen következményekkel járhat számára az, ha átlépi a "vörös vonalat".