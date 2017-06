Hamarosan találkozhat Trump és Putyin

Lavrov kijelentette: Moszkva Putyin és Trump lehetséges július eleji találkozójával kapcsolatban "abból az elvből indul ki", hogy a két vezető a július 7-8-án tartandó G20-csúcson egy időben egy helyen, egy épületben lesz, ezértSigmar Gabriel német külügyminiszter a közös sajtótájékoztatón kifejezte reményét, hogy a két vezető között terítékre kerül a szíriai rendezés kérdése is. Mint mondta, Németország üdvözölné Putyin és Trump találkozóját.Lavrov reményét fejezte ki, az Egyesült Államok nem teremt ürügyet, hogy titkos hírszerzési értesülésekre hivatkozva újabb csapást mérjen a szíriai kormányerőkre. Bizakodásának adott hangot, hogy Washington és az európai országok a feszültség csökkentését célzó lépéseket fognak tenni, nem pedig olyanokat, amelyek veszélyeztetik az arab ország egységét.Az orosz diplomácia vezetője az amerikai kiszivárogtatásokat megerősítve elmondta, hogy Rex Tillerson amerikai külügyminiszter telefonon figyelmeztetett egy, a szíriai kormányerők által tervezett vegyi támadásra. Lavrov ezzel kapcsolatban sürgette amerikai hivatali partnerénél, hogy a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) vizsgálja ki végre az áprilisi Hán Sejhún-i - állítólagos -, a nyugati szövetségesek által a szíriai kormányerőknek tulajdonított vegyifegyver-támadást, amelyre hivatkozva az Egyesült Államok manőverező robotrepülőgépekkel támadott meg egy szíriai katonai repülőteret. Az OPCW szakemberei azóta sem keresték fel a helyszínt.A témához csatlakozva Gabriel emlékeztetett, hogy a szíriai rezsim nem egy alkalommal vetett már be vegyi fegyvert a lakosság ellen, és rámutatott: nem véletlen, hogy a szíriai vegyi fegyvereket nemzetközi ellenőrzéssel vonták ki a közel-keleti országból. Hangsúlyozta, hogy elejét kell venni az ilyen eszközök újabb bevetésének Szíriában.A német külügyminiszter arra hívta fel Ukrajnát és az ország délkeleti megyéiben önkényesen kikiáltott szakadár köztársaságokat, hogy hosszabbítsák meg az aratási tűzszünetet. Szavai szerint egy ilyen lépés utat nyithat a politikai rendezés előtt. Lavrov sürgette az ENSZ Biztonsági Tanácsa által is jóváhagyott minszki megállapodások végrehajtását.Gabriel hangsúlyozta, hogy a Baltikumban állomásozó, mintegy 4500 fős NATO-erők nem jelentenek veszélyt Oroszországra. Az orosz diplomata ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy Moszkva nem lát különbséget a szövetség erőinek rotációs vagy állandó alapon való állomásoztatása között olyan területeken, ahol azoknak a megállapodások értelmében nem kellene lenniük.A kétoldalú kapcsolatokról szólva Lavrov méltatta, hogy azok konstruktívabbá és pragmatikusabbakká váltak, és hogy Moszkva és Berlin között az ukrajnai válság miatt sem szakadt meg a párbeszéd. Mint mondta, Oroszország az egyenrangúságon és egymás érdekeinek tiszteletben tartásán alapuló viszonyra törekszik Németországgal. Gabriel kijelentette, hogy Berlin új, pozitív fejezeteket akar nyitni a kétoldalú viszonyban.A tájékoztatón elhangzott, hogy Lavrov július 13-án Berlinbe utazik, ahol Gabriellel együtt rész vesz az orosz-német ifjúsági cserelátogatások évének záróünnepségén.