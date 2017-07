Hamarosan tényleg csődöt jelenthet a világ legcsóróbb országa

A Bloomberg adatai szerint december óta nem látott szintre emelkedett az ország csődkockázata, a piac 56%-os eséllyel árazza, hogy egy éven belül nem fizeti ki lejáró adósságát Venezuela. Öt éves időtávon pedig 91% a csődesemény valószínűsége, vagyis szinte biztosra veszik a befektetők, hogy nem fizet majd az ország vagy átstrukturálja adósságát.

A venezuelai erőszaknak van kereszt- és vezetékneve: Nicolás Maduro

Venezuela devizatartalékai 15 éves mélypontra estek, mostanra alig 10 milliárd dollárja van az országnak. Mindez azért furcsa helyzet, mert közben a kaotikus dél-amerikai ország a világ egyik legnagyobb olajtartalékával rendelkezik. Az országban hetek óta folyamatosak a tüntetések Nicolas Maduro elnök ellen. A dolog odáig fajult, hogy a kormány visszafogta az élelmiszer és a gyógyszer importját, hogy ezzel is spóroljon a devizán, és ki tudja fizetni a kötvénytulajdonosokat. A friss adatok szerint azonban ez sem állította meg a tartalékok esését. Az országnak az idén még több mint 5 milliárd dollárt kell törlesztenie tőke és kamat formájában, viszont októberig nincs jelentősebb lejárat.Közben szerdán kilenc órán át tartották blokád alatt a venezuelai parlamentet Nicolás Maduro államfő hívei: reggel hatoltak be a törvényhozás épületébe, súlyosan bántalmaztak több ellenzéki képviselőt, majd csak estefelé hagyták távozni az ottrekedt több száz embert. A dél-amerikai országban a függetlenség napját ünnepelték szerdán. Az alkalmat kihasználva a kormánypártiak tüntetést szerveztek a törvényhozás épülete előtt. Sokan behatoltak a kertbe, ahol petárdákat hajigálva nagy felfordulást okoztak. Több tucatnyi vörös ruhás - a kormányzó szocialista párt színét viselő -, husángokkal fegyverkezett támadó bejutott az ülésterembe is, ahol szintén petárdákat robbantottak. Több ellenzéki képviselőt véresre vertek.Az evakuálás előtt néhány perccel Julio Borges parlamenti elnök azt mondta, hogy összesen 350 ember - politikus, képviselő, újságíró és a függetlenség napi ünnepre érkezett vendég - rekedt az épületben. Öt képviselő és a törvényhozás hét alkalmazottja sérült meg. Burges lövöldözésről is beszámolt, és azt mondta, hogy vérfoltok borítják belül a törvényhozás épületét, a tüntetők gépkocsikat rongáltak meg, és az övét is tönkretették.- fogalmazott a parlamenti elnök.