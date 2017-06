Harcolunk az adósság ellen, de valamiben egy centit sem léptünk előre

Ez lenne az igazi adósságcsökkentés

Miközben az elmúlt években a 80 százalék feletti csúcsról 74 százalékra csökkent már a GDP-arányos bruttó adósságunk, a finanszírozási szükségletünk évről évre viszonylag állandó, továbbra is a GDP 20 százaléka felett van. Tavaly például számításaink szerint több mint 6750 milliárd forintnyi finanszírozást kellett biztosítania az államnak, az idén pedig ez 8000 milliárd fölé emelkedhet. Vagyis hiába nő a GDP összege évről évre, a finanszírozási szükségletünk ennél is gyorsabban növekszik.

Az alábbi ábrán még jobban látszik együtt az adósságráta csökkenése és a GDP-arányos finanszírozási szükséglet alakulása:

Egyrészt a központi költségvetés pénzforgalmi hiányát kell finanszíroznia az országnak.

Másrészt a lejáró állampapírokat kell refinanszírozni.

Erről is a lakosság tehet

Jól látszik az adósság lassú, de trendszerű csökkenése mellett az, hogy. És ebben várhatóan idén sem lesz változás, hiszen 6 százalék körüli nominális GDP-növekedést becsülve számításaink szerint a nemzeti össztermék 21,8%-ára kell forrást találnia az államnak a tavalyi 19,3 százalékos arány után. A csúcs egyébként 2014-ben volt, amikor a GDP több mint 27%-át kellett előteremtenünk. Alapvetően a finanszírozási igény két tételből tevődik össze:(Az állampapírok után fizetett kamattal még egyszer nem számoltunk, hiszen az már szerepel a központi költségvetés egyenlegében a kamatkiadásokon keresztül.)Egészen 2015-ig viszonylag könnyű dolgunk volt a finanszírozási igény meghatározásával, hiszen az ÁKK éves jelentéseiben erre szerepel végleges adat. A tavalyi éves jelentés azonban egyelőre nem található meg az adósságkezelő honlapján, ezért 2016-ra és 2017-re az előzetes finanszírozási terv alapján számoltunk.A finanszírozási szükségletet nem csak a GDP arányában érdemes vizsgálni, hanem azt is megnéztük, hogy évről évre az adósság mekkora részét kellett finanszíroznunk:

Láthatóan ebben a mutatóban sem állunk sokkal jobban: a 2013-14-es csúcshoz képest csökkent ugyan valamennyivel az arány, viszont. Vagyis hiába nőtt szinte folyamatosan az adósságunk összege, a finanszírozási szükséglet ennél erősebb ütemben emelkedett.Logikusan már csak egy dolog magyarázhatja a bruttó finanszírozási igény stagnálását: csökkent a teljes adósság futamideje. Vagyis egyre nagyobb szerepet kapnak a rövid, fél- és egyéves állampapírok, melyeket gyakorlatilag évről évre meg kell újítani. Ez pedig a lakossági állampapírok utóbbi években látott felfutásával függ össze, ezt támasztja alá a finanszírozási igény összetétele is:

Miközben egészen 2013-ig marginális részt tettek ki a finanszírozási szükségletből a lakossági állampapírok, 2017-ben már a teljes összeg majdnem felét ezek teszik ki. Az utóbbi négy évben négy és félszeresére emelkedett a lakossági állampapírok refinanszírozási igénye:

Már az IMF-nek is feltűnt a dolog

Ha például a növekedésre, a kamatokra és az elsődleges egyenlegre egyszerre hatnának negatív tényezők, akkor az adósságráta ismét 90 százalék környékére emelkedhetne az előrejelzési horizont végére, a finanszírozási szükséglet pedig elérhetné a GDP 25%-át.

A várttól elmaradó növekedés is kockázatot jelent az adósság fenntarthatóságára, egy növekedési sokk esetén akár 85% környékére is emelkedhetne az adósságráta, a finanszírozási szükséglet pedig 25% lehetne.

A lakossági állampapírok felfutásával párhuzamosan csökkentek a kincstárjegy-törlesztések, ami mérsékelte a rövid lejáratú adósság megújítását, ez azonban csak részben ellensúlyozta a lakossági állomány megújítási kockázatát. Miközben 2013 és 2017 között mintegy 2900 milliárddal nőtt a lakossági papírok éves lejárata, a kincstárjegy-lejáratok ugyanebben az időszakban csak 860 milliárddal estek vissza.Az ábra azt is jól mutatja, hogy. Emellett a lakossági állampapírok felfutása azt is alátámasztja, miért nem csökken jelentősen a költségvetés kamatterhe. Ezekre a papírokra ugyanis a nagybani piacinál lényegesen magasabb kamatot fizet a magyar állam. Vagyis hiába estek vissza a nagybani hozamok részben a kedvező nemzetközi hozamkörnyezetnek köszönhetően, ez alig látszott meg a kamatkiadásokon.A bruttó finanszírozási igény alakulása azért fontos, mert ezt az összeget évről évre elő kell teremtenie az országnak. Erre a kockázatra már a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is felfigyelt, idén tavasszal megjelent friss elemzésükbenAz IMF szakértőinek becslései szerint a GDP-arányos adósságunk a következő években tovább csökkenhet majd 70% környékére, miközben a finanszírozási szükségletek 20 százalék körül lehetnek a következő öt évben is. Ez azonban az alapforgatókönyv, azonban az IMF azt is megvizsgálta, hogy ha a gazdaságot valamilyen sokkok érik, akkor a finanszírozási igényünk látványosan emelkedhet. Az értékelésben két ilyen forgatókönyvet nevesít: