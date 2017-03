Három éve nem láttunk ilyet: Kína deficites

A kínai vámszolgálat közzétett adatai szerint az export jüanban számított értéke a várakozásoknál lényegesen kisebb mértékben, 4,2 százalékkal, az importé pedig az előrejelzésekhez képest kétszer olyan gyorsan, 44,7 százalékkal növekedett februárban az előző év azonos hónapjához képest. Ennek eredményeként a kereskedelmi mérleg 60,63 milliárd jüanos (8,79 milliárd dolláros) hiánnyal zárt a januári 354,5 milliárd jüanos (51,3 milliárd dolláros) többlet után. A meglepetés mértékére jellemző, hogy 60 milliárd jüanos deficittel szemben az elemzők 172 milliárd jüanos többletet vártak.A vámszolgálat még nem tette közzé a dollárban számított adatokat, amelyek azért fontosak, mert az elemzők és befektetők túlnyomó többsége is ezekre alapozza előrejelzéseit és elemzéseit.Februárban a devizaárfolyamok ingadozása mellett az is torzíthatja a külkereskedelmi adatsort, hogy a nyersanyagok drágultak, emellett a hosszú kínai holdújévi ünnepségek idén korábban, már január 28-án elkezdődtek, míg tavaly február 7-én.Mindazonáltal a februári adatok megerősítik azokat a véleményeket, hogy Kínában és globálisan is élénkült a gazdasági tevékenység az év első két hónapjában. Ez pedig lehetővé teszi a kínai döntéshozók számára, hogy nagyobb önbizalommal vágjanak neki a hosszú ideje halogatott és fájdalmas strukturális reformoknak.