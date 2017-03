Hát mégsem az idén bukik el az Európai Unió?

Egyelőre 2017 nem hozta meg a nagy áttörést az EU-ellenes mozgalmaknak, hiszen Hollandiában is a várakozásokhoz képest meglepően gyenge eredményt hoztak össze, és a Saar-vidék sem hozott áttörést. Eközben Franciaországban is egyre romlanak a Nemzeti Front győzelmi esélyei.

Újra nagykoalíció

Az ARD és a ZDF országos köztelevíziók megbízásából végzett kutatások alapján a CDU a szavazatok 40 százalékát szerezte meg, többet, mint a legutábbi választáson (35%).Eddigi koalíciós társa, a szociáldemokrata párt (SPD) messze lemaradva végzett a második helyen, a szavazatok 29,5-30 százalékával. Martin Schulz népszerűsége nem hatott ki a párt szereplésére, hiába számít Merkel egyre komolyabb kihívójának a kancellári posztért. Az SDP eredménye nem csak a CDU-hoz képest, hanem az előzetes várakozásokhoz képest is gyengének mondható.Az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) 13 százalékkal a harmadik helyet szerezte meg.A saarbrückeni Landtagba negyedikként a CDU-tól jobbra álló, újonc Alternatíva Németországnak (AfD) jutott be 6 százalékkal. Az ő eredményük annyiban érdekes, hogy az euroszkeptikus erők előretörését Németországban az AfD népszerűségén lehet mérni. A párt 10% feletti eredményt remélt, ehhez képest "csak" a tartományi gyűlésbe való bejutást ünnepelhetik. (Az AfD-nél a várakozásoktól elmaradó eredményt mindenekelőtt annak tulajdonították, hogy versenyezni kellett egy "populista" párttal, a Baloldallal.)A felmérések szerint a Zöldek kiestek a tartományi gyűlésből, 4,5 százalékot értek el. Kiesett a Kalózpárt is, a szavazatok 1 százalékát szerezte meg. A liberális FDP 2012 után ismét elbukott az 5 százalékos bejutási küszöbön, 3-3,5 százalékos eredményt ért el.A németországi Saar-vidék tartományban a választók a jobbközép CDU és a szociáldemokraták (SPD) nagykoalíciójának folytatására szavaztak és elutasították a baloldali "kísérletezést" - mondta Annegret Kramp-Karrenbauer tartományi miniszterelnök a választási eredmények ismertté válása után. A politikus ezzel elsősorban a Die Linke eredményére utalt. Amennyiben ugyanis a baloldali pártok jobb eredményt értek volna el, a nagykoalíció alternatívája lehetett volna egy SPD-Die Linke együttműködés. Az 51 tagú Landtagban azonbn az exit pollok szerint az SPD és a Baloldal együtt nem szerzett többséget, így a CDU-SPD koalíció több mint háromnegyedes törvényhozási többségre támaszkodva vezetheti tovább a tartományt.A CDU-s politikus kiemelte, hogy a CDU-SPD koalíció folytatására szavazó, és az SPD és a szociáldemokratáktól balra álló Baloldal (Die Linke) kilátásba helyezett együttműködését elutasító Saar-vidéki választók döntése országos jelentőségű, fontos üzenet a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választásra tekintve.Martin Schulz SPD-elnök, kancellárjelölt elismerte, hogy pártja nem érte el célját a tartományban, de szavai szerint ez nem azt jelenti, hogy nem éri el legfőbb célját, a politikai fordulatot egész Németországban. Az SPD-nek kitartásra és egységre van szüksége, hiszen a Bundestag-választás kampánya "nem sprint, hanem maratonfutás" - mondta.