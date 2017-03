Hát mégsem szakadt ketté Magyarország?

A történet még tavaly nyáron kezdődött, amikor több hírportál és blog írta meg: 2016 elején a kiskereskedelmi forgalom Közép-Magyarországon csaknem 15%-kal bővült, az ország öt régiójában viszont csökkent. Adódott is a következtetés: a prosperáló középső és nyugati országrésszel szemben ott áll a leszakadó déli, keleti térség, ahol a lakosság fogyasztása zsugorodik, az emelkedő bérek és a növekvő foglalkoztatottság hatását ki sem lehet mutatni.Már akkor jeleztük, hogy a dolgot elképzelhetetlennek tartjuk, sem a kiskereskedelem múltbeli alakulása, sem egyéb adatok nem támasztják alá ezt a hirtelen divergenciát. A következő negyedévekben aztán el is tűnt a különbség, a régiók forgalomnövekedése sokkal egyenletesebbnek látszott - ugyanakkor az első negyedéves rejtélyes adatok nem változtak.Egészen mostanáig. A KSH mai jelentésében fedeztük fel, hogy végre megtörtént a revízió. Nem is akármilyen, íme:

Megjegyezzük, elegánsabb lett volna a KSH részéről, ha egy ilyen nagy revízióra külön felhívta volna a figyelmet, hiszen a statisztikai adatok megbízhatóságáról szóló információk a felhasználók számára kiemelten fontosak. Felülvizsgálatok, korábbi adathibák módosítására mindenhol a világon sor kerül, ebben semmi különleges nincs. De ennek transzparenciája javítja a hivatal hitelességét.

Mint látható, öt régióban a vaskos mínuszok növekedésbe váltottak, a közép-magyarországi száguldás pedig "megszelídült". A növekedési számok mögött az áll, hogy középső régió kiskereskedelmi forgalmából eltűnt 44 milliárd forint, és ez az összeg (pontosabban ennél is több, mintegy 57 milliárd forint) a másik hat régió számaihoz adódott hozzá.Az adatrevízió mértéke és iránya alapján megalapozottnak látszik az a korábbi vélekedésünk, hogy nem arról van szó, hogy az első közléskor az adatok szükségképpen pontatlanok, amelyek a későbbi információk során, a revíziókkal válnak egyre megbízhatóbbakká. Sokkal valószínűbb, hogy valamilyen adathiba okozta a furcsa számokat, esetleg az, hogy a vidéki régiók vásárlásait az első negyedévben a statisztika tévedésből fővárosi forgalomként azonosította.