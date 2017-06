Hatalmas kötbérigényt jelentett be a BKV a reggeli metróhiba után

A legsúlyosabb szankciót is belebegtették

Kötbér igények

Mit történt ma reggel és eddig?

Tájékoztatásuk szerint Bolla Tibor, a BKV elnök-vezérigazgatója tárgyalásokat folytatott a Metrovagonmas vezetésével, és nyomatékosan felhívta a figyelmét a helyzet tarthatatlanságára,Emellett közvetlenül is felhívták a Metrovagonmas anyavállalata vezérigazgatójának figyelmét a kialakult helyzet súlyosságára, ésA BKV emellett bejelentette, hogy addig nem küld ki felújításra régi metrószerelvényt, amíg a műszaki állapotok nem javulnak radikálisan,Közölték továbbá, hogy minden szerződéses lehetőséget igénybe vesznek a helyzet javítása érdekében,Ha a Metrovagonmasnak rövid időn belül nem sikerül jelentős javulást elérnie a szerelvények megbízhatóságában, további radikális lépések megtétele sem zárható ki, amelyekA szerződés szerint 222 metrókocsi felújítása csaknem 220 millió euróba kerül.A vonatok napi rendszerességgel vesznek részt a hármas metróvonal forgalmában, azonban műszaki megbízhatóságuk a BKV számára elfogadhatatlanul alacsony.Ezek javítása 1-2 óra alatt elvégezhető, azonban a forgalom lebonyolítását, így utasainkat nagymértékben zavarja - közölte a BKV.Amint saját kollégánk beszámolója alapján megírtuk: reggel a Nyugati pályaudvarnál a hármas metró szerelvénye az állomásnál megállt, visszagurult, hogy a rendszer érzékelje a metró pontos állapotát, de az utasok a vésznyitóval sem tudták kinyitni az ajtót. Így azt ki kellett feszíteni és egyébként is feszült jelenetek zajlottak reggel 8 óra körül.Az első felújított metrószerelvény március 20-án állt forgalomba Budapesten, de már az első napokban probléma adódott vele. Tarlós István főpolgármester a kezdeti hibák után azt mondta, azok elkerülhetetlenek a felújított szerelvények esetében is. Március végén közölte, akkor lesz baj, ha egy hónap múlva is vannak hibák a vonatokkal. A BKV június elején a meghibásodások miatt egy időre az összes felújított szerelvényt kivonta a forgalomból.