Hátraarcra készül a kormány a CEU ügyében

A portál emlékeztet arra, hogy a magyar külügy lemondott arról, hogy oktatási ügyben a szövetségi kormánnyal tárgyaljon és kösse meg a kétoldalú megállapodást. Emellett a mostani információk szerint a magyar fél abból is engedett, hogy a törvényben szintén előírt anyaországi kampusz követelményével kapcsolatban is meglepően megengedő a New Yorkkal hamarosan megkötendő megállapodás.A dokumentum ugyanis nem írja elő, hogy a CEU saját képzési helyet tartson fent az Egyesült Államokban, csak annyit, hogy a magyarországi mellett ott is folytasson felsőoktatási tevékenységet. A megfogalmazás nagyon lényeges: ez utóbbit ugyanis egy működő amerikai egyetemmel kötendő megállapodással viszonylag egyszerűen teljesítheti az intézmény. Ráadásul a törvényben erre vonatkozó december 31-i határidőt is felpuhítja a megállapodás.A részletekről a portál információi szerint még hétfőn is Skype-on egyeztetett egymással Altusz Kristóf, a Külügyminisztérium tárgyalások lebonyolításával megbízott helyettes államtitkára és New York-i kormányzat illetékese,A CEU-nál úgy látják: a magyar törvény és az államközi megállapodás közül az utóbbi az erősebb, vagyis az Oktatási Hivatal elvileg nem gördíthet akadályt az egyetemi további magyarországi működése elé.Egyik eleme azonban a megállapodásnak, hogy "Magyarország elfogadja a nem európai állampolgárságú oktatók-kutatók részvételét a CEU aktivitásában, és az európai uniós szabályoknak megfelelően mindent megtesz, hogy ilyen oktatók jöhessenek Magyarországra". Ez a kitétel azt jelenti, hogy a CEU elveszíti eddigi, a versenyképességét nagyban növelő privilégiumát, hogy a hozzá igazoló külföldi oktatók munkavállalói engedély nélkül taníthattak az egyetemen.