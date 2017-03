Hermetikusan lezárták Róma belvárosát

Az olasz főváros központjában emelkedő Capitolium domb környékére csakis a csúcs résztvevői, a delegációk és az akkreditált újságírók léphetnek be.Teljesen üres a szomszédos Velence tér, a Marcellus színháza előtti máskor forgalmas sugárút, a Colosseum felé vezető turistaútvonal, sem járművek, sem gyalogosok nem léphetnek be. Egész nap zárva tart a Colosseum és a Forum Romanum is. Róma légterét este 11 óráig lezárták.Az EU-csúcsra érkező állam- és kormányfők autóval a Capitolium központi terére érkeznek meg, ahol Marcus Aurelius lovasszobra áll. Egyenként fogadja őket a házigazda Paolo Gentiloni olasz kormányfő, Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, valamint az EU soros elnökségét képviselő Joseph Muscat máltai miniszterelnök.A találkozó résztvevői a Capitoliumi Múzeumok egyik palotájában, a Horatiusok és Curiatiusok termében, a Római Szerződés aláírásának eredeti helyszínén látják el kézjegyükkel a zárónyilatkozatot. Délben tart sajtótájékoztatót Paolo Gentiloni és az uniós intézmények vezetői. Ebédre Sergio Mattarella olasz államfő várja a tagállamok politikusait a Quirinale elnöki palotában.Róma belvárosának szélesebb körzetébe is csak biztonsági kapukon keresztül lehet belépni. A Capitoliumot övező (az EU tiszteletére kéknek elnevezett) biztonsági zóna határán zajlanak az unió melletti és az unióellenes tüntetések. A hatóságok mindenekelőtt az EuroStop nevű demonstrációt követik figyelemmel, amelyen egész Európából több anarchista és szélsőséges, erőszakosként ismert csoport is részt vesz.A római kereskedők az EU-csúcsra telefonos közösségi oldalt hoztak létre, amelyen egymást figyelmeztethetik az esetleges vandál csoportok jelenlétéről.Olaszország, Németország, Franciaország, Hollandia, Belgium és Luxemburg 60 évvel ezelőtt, március 25-én írta alá a Római Szerződést, amellyel megalapították az Európai Unió elődszervezetét, és ezzel utat nyitottak a jelenleg ismert - a szolidaritás, a demokrácia és a jogállamiság értékein alapuló - EU felé.