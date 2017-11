Hiába minden, egyszerűen nem akar drágább lenni az élet Magyarországon

Hiába mutat egyre több tényező abba az irányba, hogy a hazai inflációnak emelkednie kellene, legyen szó akár a béremelkedés által fűtött belső kereslet élénküléséről, vagy a szép lassan kibontakozó globális reflációs folyamatokról, a KSH adatai alapján egyelőre nem beszélhetünk jelentős árnyomásról. (Legutóbb szeptemberben 2,5%-os éves adatról számolt be a KSH.)

A Portfolio által megkérdezett szakértők szerint holnap 2,3%-os éves inflációs adatot közölhet októberre vonatkozóan a KSH (2,3% a várakozások mediánja), ami a szeptemberi számhoz képest 0,2 százalékpontos lassulást jelentene.

Az infláció visszafogott alakulása bátoríthatta fel arra a laza monetáris politikát minél tovább fenntartani igyekvő MNB-s döntéshozókat, hogy az októberi kamatdöntő ülést követő közleményben szerepeltessék az alábbi mondatokat:Úgy tűnik, hogy a korábbi várakozásokat alulmúló adatok, illetve az MNB kommunikációja az elemzők várakozásaiban is egyre jobban érezteti a hatását.

Várakozásom szerint októberben is folytatódik az inflációs ráta süllyedése, melyet elsősorban továbbra is az energiaárak okozta bázishatás mozgat. Mindeközben az élelmiszerek, a ruházkodási cikkek, valamint a szolgáltatások gyorsuló inflációja ezt a bázishatást némiképp ellensúlyozni tudja. Egészen addig, amíg a forint stabil marad és az euróövezeti inflációs sem élénkül, addig a hazai infláció is nyomott maradhat, mivel továbbra sem látunk érdemi begyűrűzést a bérinflációból.

Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint az idei év végén sem várható, hogy az októberi 2,3%-osnál gyorsabb legyen a fogyasztói árszínvonal-emelkedés éves üteme, ez pedig az MNB számára továbbra is kényelmes helyzetet teremt.- fogalmazott kommentárjában.Ennél is nagyobb lassulásra számít az októberi inflációt illetően Dunai Gábor, az OTP elemzője. Várakozásai szerint a headline mutató értéke 2,1%-ra csökkenhetett, melynek hátterében főként bázishatás állhatott, a szeptemberrel összevetve ugyanis a változatlan üzemanyagárak önmagukban 0,3%-kal mérsékelhették az éves indexet. Emellett úgy látja, hogy a feldolgozatlan élelmiszerek esetében is történhetett némi infláció-csökkenés.

Abban nagyjából egyetértés van a megkérdezettek között, hogy idén már nem várható az árdinamika érdemi gyorsulása, az viszont megosztóbb kérdés, hogy mi lesz 2018 végére. Egyre többen látják úgy, hogy 2018 decemberére sem éri el a hazai infláció az MNB 3%-os célját. Az egy hónappal ezelőtti állapothoz képest markáns esést láthattunk a 2018 decemberére vonatkozó elemzői várakozások tekintetében, amelyben a szeptemberi adat mellett a már említett módon az MNB kommunikációja is fontos szerepet játszhatott.

A mögöttes folyamatok (élénkülő gazdasági növekedés, adminisztratív eszközökkel - minimálbér és garantált bérminimum emelések - is támogatott gyors bérkiáramlás, s ennek nyomán növekvő fogyasztás) az infláció emelkedését sugallják a jövő évben. Az alapinflációs folyamatok tehát szerintünk további lassú inflációemelkedést sugallnak

Virovácz Péter szerint a külső hatások következtében (stabil árfolyam és nyomott importált infláció) 2,5 százalék közelében ragadhat 2018-ban, a 3 százalékos célt pedig csak 2019-ben érheti majd el. Épp ezért úgy véli, hogy az MNB laza monetáris politikáját egyelőre semi sem veszélyezteti, plane úgy, hogy az Európai Központi Bank jelen állás szerint nagyon lassan tervezi normalizálni monetáris politikáját.Akad azért ellenvélemény is. Nyeste Orsolya és Ürmössy Gergely, az Erste szakértői szerint bár a kormányzati hatások (áfacsökkentések), illetve a még mindig alacsony importált infláció egyelőre elfedik az alapfolyamatokat, ez azonban átmeneti jelenség, amiben jövőre fordulat következhet be.