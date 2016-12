Hiába a devizapiaci vérengzés, volt, amivel még a dollár sem bírt

Minden év elején elemzések sora foglalkozik azzal, hogy mi vár a dollárra az adott esztendőben. 2016 januárjában különösen igaz volt, hogy a piaci szereplők kiemelt figyelmet fordítottak az amerikai devizára: 2015. decemberben végre kamatot emelt a Fed, a dollár erejét nyomon követő index pedig ezzel párhuzamosan közel másfél évtizede nem látott magasságokba emelkedett., a gazdasági folyamatok azonban közbe szóltak. Év elején kisebb pánik alakult ki a piacokon, ugyanis hirtelen mindenki(hard-landing) kezdett el félni. Erre rátett még egy lapáttal, illetve ezzel összefüggésben jelentősen mérséklődő infláció. A helyzetet tovább rontotta, hogy az év elején rendre a várakozásoktól elmaradó makrogazdasági adatok érkeztek az Egyesült Államokból, a Fed így kénytelen volt hűteni a kamatemelési várakozásokat,Az év közepétől azonban fordulni kezdett a helyzet:, ráadásul az amerikai gazdaság is kezdte összeszedni magát a gyenge évkezdet után, ami a dollár árfolyamát is felfelé húzta.: az elnökjelölt gazdasági programjának megvalósulásának lehetősége - különösképp a beígért fiskális élénkítés - lázba hozta a piacot, a kötvényhozamok emelkedésével párhuzamosan pedig a dollár index új, másfél évtizedes csúcsra kapaszkodott.

A dollár index A dollár index egy 6 elemű, súlyozott devizakosárral szemben mutatja a dollár erejének változását, a mutató fix bázisú, kiindulási alapja 1973 március. Az euró (58%), a jen (14%) és a font (12%) a három legnagyobb súlyú deviza, így a mutató elmozdulását is elsősorban a dollár velük szemben mutatott teljesítménye határozza meg.

Idén 20%-ot gyengült a brit font az amerikai dollárral szemben, ez pedig jelentős hatást gyakorolt a dollár index idei elmozdulására, hiszen a font 12%-os részesedéssel bír benne.

A novemberi "Trump-ralinak" köszönhetően 2016-ban mintegy 4,5%-ot tudott emelkedni a dollár index, az elnök személye mellett azonban volt még egy tényező, ami jelentősen hozzájárult ehhez az emelkedéshez: a júniusi Brexit-népszavazás eredménye.

A befektetők elkezdték beárazni az EU-ból való kiválás hosszabb távú növekedésre gyakorolt negatív hatásait: a migráció lehetséges korlátozása, illetve a szétválás utáni, EU-s külkereskedelmi feltételekkel kapcsolatos bizonytalanság egyaránt kedvezőtlenül befolyásolja a kilátásokat.

A szigetország magas folyó fizetési mérleg hiánya és vele párhuzamosan államháztartási deficitje (ezt az együtt állást szokás egyébként ikerdeficitnek nevezni) szintén a font gyengülése irányába hat, hiszen a deviza leértékelődése egyensúly felé tolhatja el a masszívan deficites folyó fizetési mérleget.

Hogy miért zuhant ekkorát a font árfolyama?

9%-os gyengülésével a második leggyengébben teljesítő fejlett piaci deviza avolt. Ennek oka a svéd jegybank extrém laza monetáris politikája: a központi bank idén új történelmi mélypontra, -0,5%-ra vágta irányadó kamatát, ami a svájci és a dán irányadó kamat után a legalacsonyabb az egész világon. A bank emellett eszközvásárlási programja keretében - az európai és a japán központi bankhoz hasonlóan - nagy mennyiségben vásárol hazai államkötvényeket is, ráadásul ezt a programot 2017 első feléig meg is hosszabbították, ezzel is támogatva a korona leértékelődését.A brit fontot és a svéd koronátkövette a legrosszabbul teljesítő fejlett piaci devizák sorában, miután a széttartó amerikai és eurózónás monetáris politikának köszönhetően mintegy 4%-ot veszített értékéből, ezzel pedig újVoltak azonban olyan fizetőeszközök is, amelyekkel még az amerikai dollár sem bírt.A norvég korona 1,8%-os, illetve a kanadai dollár 2,7%-os felértékelődőséhez nagyban hozzájárult az olajárak idei emelkedése, lévén mindkét esetben erősen nyersanyagkapcsolt devizáról van szó. A japán jen abból a szempontból különleges sztori, hogy bár az év egészét nézve ugyan erősödni tudott a dollárhoz képest, Trump megválasztása után azonban ennek nagy része egy hónap alatt a semmivé lett.

Az izlandi korona viszont egész évben töretlenül menetelt, 13%-os erősödésével pedig minden fejlett piaci devizát maga mögé utasított. Az ok egyszerű: a válság óta stabilizálódott ország folyó fizetési mérlege masszív többletet mutat, emellett az államadósság az alacsony költségvetési hiány mellett rohamtempóban csökken. Ehhez ráadásul egy 5%-os jegybank alapkamat társul, ami az európai hozamsivatagban különösen vonzó lehetőséget jelent a külföldi befektetőknek, így nem meglepő, hogy idén az amerikai dollár ellenében két és fél éves csúcsra tudott törni.