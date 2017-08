Hiába ítélték jogtalannak, továbbra is keményen bírságolják az autósokat

Ha a panaszos nem él jogorvoslattal az önkormányzati rendészet által kiszabott bírság kapcsán, illetve a bírságot saját elhatározásból befizeti, a szabályszegést ezzel a ráutaló magatartással elismeri, a pénz visszafizetésére nincs mód - olvasható abban a hivatalos válaszlevélben, amelyet a Zuglói Önkormányzati Rendészet adott ki egy panaszosnak, akit 50 ezer forintra büntettek egy szabálytalan megfordulás miatt a vitatott jogszabályi hátterű, önkormányzat által kihelyezett kamera képe alapján. A rendészet részéről hozzátették: az úgynevezett távolléti (nem helyszíni) közigazgatási bírság nem jogerős döntés, azzal szemben mindenkit megillet a jogorvoslat, vagy a bírság be nem fizetése esetén induló közigazgatási hatósági eljárás.Az elmúlt években sokmilliárdos tételben büntettek meg szabálytalan autósokat Budapesten közterület-felügyeletek kamerafelvételei alapján, de a főpolgármester, a belügyminiszter és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságának vezetője is jogtalannak ítélte ezt a gyakorlatot. Tarlós István főpolgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzati térfigyelő kamerák felvételei alapján megbüntetettek ne fizessék be a bírságot, illetve nyújtsanak be ellene fellebbezést.A jelenlegi helyzetet azonban minél előbb, törvényi úton rendezni kell. Az önkormányzatok egy része - mivel szerintük a belügyminiszter levele nem tartalmazott pontos jogi hivatkozást - több helyen továbbra is működteti a kiépített rendszert, és bírságol. Más kerületek, betartva a miniszteri ajánlást, automatikusan a rendőrségnek küldik meg az eddig általuk kezelt ügyeket.