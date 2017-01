Hiába küzd Kína - Rohamtempóban égeti a tartalékait

2015. augusztus óta - egy tavaly év eleji, nagyobb korrekciótól eltekintve - folyamatosan gyengül a kínai jüan az amerikai dollárral szemben, és úgy tűnik, hogy a jegybank aktív közbeavatkozásával sem tudja megfordítani ezt a folyamatot, legfeljebb csak átmenetileg tudja lassítani azt.

a Hong Kongban jegyzett, úgynevezett offshore jüan árfolyama eltávolodik a belföldi (onshore), illetve a jegybanki hivatalos árfolyamtól (fixing).

A piaci szereplők pontosan tudják, hogy a kínai deviza gyengülésre van ítélve, ezért időről-időre felerősödik a spekuláció, ami abban nyilvánul meg, hogyIlyen esetekben a kínai központi bank az állami bankok révén csökkenti az offshore jüanlikviditást, ami így az árfolyam erősödéséhez vezet: pontosan ezt tette múlt hét szerdán és csütörtökön. Ennek hatására az offshore jüanbetétekre vonatkozó egynapos betéti kamat hirtelen 60%-ra ugrott.

Az offshore árfolyam korrekciója lehetővé tette a jegybank számára, hogy a hivatalos fixinget is lejjebb hozza, hiszen csökkent az árfolyamra nehezedő spekulatív nyomás. Most hétfőn viszont ismét magasabb fixinget állapított meg a jegybank, mintegy beismerve, hogy tartósan nem tud szembe menni a piaci folyamatokkal.

A likviditásszűkítés időzítése sem lehetett véletlen, hétvégén tette ugyanis közzé a jegybank az arany- és devizatartalékok decemberi állományát érintő statisztikáit. Az adatokból kiderült, hogy a nemzetközi tartalékok állománya több mint öt éve nem látott mélypontra, 3011 milliárd dollárra esett.

Ez tovább erősítheti a jüan gyengülésére játszó spekulációkat, hiszen a rohamosan apadó tartalék ténye szűkíti a jegybank mozgásterét, hogy a devizapiacon dolláreladással tompítsa az árfolyamesést.A Bank of America Merrill Lynch szakértői szerint a 3000 milliárdos szint egy lélektani határt jelenthet, melyet a befektetők és a kínai döntéshozók is feszülten figyelnek. A világpiaci trendeket látva elkerülhetetlennek tartják, hogy 2017-ben áttörje ezt a fontos szintet a tartalékállomány, ami a folyamatos spekuláció miatt új tőkekorlátozások bevezetésére kényszerítheti a hatóságokat.Az UniCredit elemzői szerint is csak késleltetni tudja az elkerülhetetlent a kínai jegybank, a tavalyi, több mint 6%-os gyengülést követően pedig idén újabb 4%-ot veszíthet az értékéből a kínai fizetőeszköz, ezzel pedig a 7,25-ös szinten zárhatja majd az idei évet. A fundamentumokat nézve tehát érdemes lehet long pozíciót felvenni a dollár-jüan keresztárfolyamban - írják elemzésükben.Egyelőre tehát úgy tűnik, hogy a jüan lassú, fokozatos gyengülését hozza majd az év, Trump azonban itt is boríthatja a papírformát, például azzal, hogy hivatalosan is devizamanipulátornak minősíti az országot