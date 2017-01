Hidegzuhany az IMF-től: Görögországra ráomlik az adósság

Az alapforgatókönyv szerint 2060-ra a GDP 275%-át is elérheti a görög államadósság mértéke. Görögország nem képes kinőni az adósságát, még a program elemeinek betartásával sem - véli az IMF tanulmánya. Ezért az IMF szakértői hihetőbb intézkedéseket várnak az eurózóna-hitelezőktől.

A valutaalap javaslatokat is megfogalmaz: Görögországot 2040-ig fel kell menteni a törlesztési kötelezettség alól, és a hitelek lejárati határidejét 2070-ig el kell kitolni.

Az IMF szakértői az igazgatótanács február 6-i ülésére készítették a görög államadósságról szóló jelentést, amire többek között a Wall Street Journal látott rá. A lap azt is megjegyzi, hogy a valutaalap jelentése sokkal pesszimistábban látja a görög adósság helyzetét, ez pedig megnehezít bármilyen új megállapodást a Görögország számára nyújtandó pénzügyi mentőcsomagról. A jelentést hivatalosan február közepén tervezik nyilvánosságra hozni.Csütörtökön már kiderült, hogy az euróövezet és az IMF között továbbra is jelentős nézeteltérés figyelhető meg Görögország megsegítéséről (ezért nem is vett részt az IMF a harmadik, 2015-ben létrejött görög mentőcsomagban, ami 86 milliárd eurót tett ki). Az eurózóna pénzügyminiszterei, élükön Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszterrel, határozottan elutasítanak mindenfajta újabb adósságteher-könnyítést. Schäuble csütörtökön kijelentette: Athén feladata az, hogy megfeleljen a céloknak az adósság további halmozása nélkül, valamit végrehajtsa a megkívánt reformokat.Az IMF legújabb prognózisa szerint a GDP-arányos adósságráta 2030-ban 160% körül lesz, amennyiben teljes egészében megvalósulnak a mentőcsomag keretében vállalt reformintézkedések.Ez éles ellentétben áll az eurózóna által májusban készített kivetítéssel. Abból ugyanis az volt kiolvasható, hogy 2060-ra már 105% alá csökken a görög adósságráta.