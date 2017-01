Hol van már a magyar ipar húzóereje?

Két egymást követő hónapban emelkedni tudott havi alapon az ipari termelés volumene (2% után 0,9%-kal), ám ezzel is csak a a nyár végi teljesítményéhez tudott visszakapaszkodni a szektor. A novemberi termelés kisebb a tavalyi tavasz, de még a 2015-ös ősz szintjénél is.

A 2016-os éves átlagos növekedés tekintetében a decemberi hónap arról fog döntetni, hogy 1% alatti vagy feletti számot látunk majd. (Inkább előbbire tippelnénk, az év végi leállásokról szóló hírek alapján.) A megelőző évek 6,5% körüli dinamikájához képest ez érezhetően igen visszafogott eredmény. A bővülés üteme az elmúlt négy évben a leggyengébbnek számít, 2010 óta pedig a második leggyengébbnek.

A lassulás mögött az első számú húzóágazatnak számító járműgyártás száguldásának vége áll. Egyrészt a nagy kapacitásbővítések időszaka is véget ért (majd 2018-ban kezdődik újra), másrészt összességében a termékpaletta is modellváltásokra vár, addig nem lesz érdemi felszökkenés. Ugyanakkor érdemes megjegyezni azt is, hogy nem csak az autóipar, hanem a többi ágazat lendülete is alábbhagyott, ami összefüggésben lehet a világkereskedelem akadozásával. (Az alábbi ábránk 2016-ra az első három negyedév eredményeit mutatja.)

A gyenge világpiaci konjunktúra, illetve a járműgyártás rövid távú kilátásai miatt az idei évre sem várhatunk hatalmas ipari feltámadást, a növekedés motorja az EU-forrásokkal újrapörgetett beruházások, illetve a lakossági fogyasztás lesznek.