Holnap döntenek Donald Tusk mandátumának a meghosszabításáról

Donald Tusk ET-elnöki mandátumának meghosszabbításáról csütörtökön döntenek az unió állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján. A képlet néhány nappal ezelőtt még meglehetősen egyszerű volt, minthogy a jelenlegi elnök, Donald Tusk volt az egyetlen jelölt a posztra.A lengyel külügyminisztérium azonban felvállalva a teljes konfrontációt szombaton jelentette be, hogy Lengyelország Jacek Saryusz-Wolski európai parlamenti képviselőt jelöli az Európai Tanács élére honfitársa, a volt lengyel kormányfő ellenében.Mindkét politikus a lengyel ellenzéki Polgári Platformhoz, illetve azon keresztül az Európai Néppárthoz tartozott, Saryusz-Wolskit azonban a bejelentés hírére mindkét politikai tömörülésből kizárták.Az elemzők szerint Tusk újraválasztása szinte biztosra vehető, sokan mégis fájlalják a varsói bejelentést, mert a találkozónak az előzetes elképzelések szerint az Egyesült Királyság kilépése után bennmaradó tagállamok egységéről kellett volna szólnia, nem pedig a szembenállásukról.A Politico brüsszeli hírportál kiemelte, példa nélküli, hogy egy tagország nem támogatja saját korábbi jelöltjének újraválasztását. Sajtóhírek szerint erre az lehet a magyarázat, hogy a politikai nézetkülönbségek mellett komoly személyes ellentétek jellemzik Donald Tusk és a lengyel kormánypártot vezető Jaroslaw Kaczynski kapcsolatát. Utóbbi a németek jelöltjének tekinti Tuskot, akit korábban a 2010-es szmolenszki légikatasztrófáért is felelőssé tett.Tusk szerdán visszautasította a lengyel kormány által megfogalmazott vádakat, amelyek szerint a jelenlegi varsói vezetés ellen dolgozott volna Brüsszelben a németek bábjaként, és ezzel "brutálisan megsértette a politikai semlegesség" elveit. "Nem én vagyok felelős a konfliktusokért. Ahogyan most, a jövőben is pártatlan és politikailag semleges leszek a huszonnyolc tagországgal szemben" - szögezte le az Európai Tanács elnöke.Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter szerint Saryusz-Wolski az egyetlen lengyel jelölt, az uniós vezetők túlnyomó többsége ennek ellenére is Tuskot támogatja.Az Európai Tanács elnökének mandátuma két és fél évre szól és egy alkalommal megújítható. Az elnök képviseli az Európai Uniót a nemzetközi színtéren, valamint ő hívja össze és vezeti le a tagállami csúcsvezetők üléseit.