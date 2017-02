Holnap eldől, elszálltak-e az árak Magyarországon

Hiába volt áfacsökkentés az idén év elején, mégis tovább gyorsulhatott az infláció januárban - mondják a Portfolio által megkérdezett elemzők. Az előrejelzések konszenzusa 2,3%, ami 0,5 százalékpontos gyorsulást jelent decemberhez képest. Az év eleji adatok azért is fontosak, mert ez egy rendkívül intenzív időszak az árazási döntések meghozatalában. Ennek megfelelően az előrejelzési bizonytalanság is nagyobb, amit még tovább növel, hogy az erősödő lakossági kereslet és áfacsökkentések hatásai is befolyásolják az árak kialakítását.

Arra számítunk, hogy az elmúlt években megszokottnál jóval bátrabban emelnek árat a gazdasági szereplők, köszönhetően az intenzív béremelésnek (amit a járulékcsökkentés csak részben egyensúlyoz), az egyre feszesebb munkaerőpiacnak és a változóban lévő inflációs várakozásoknak.

Egyfelől nehéz megjósolni, hogy az áremelések pontosan mikor történnek meg.

Másfelől az ilyenkor megszokott kosár-felülvizsgálat mellett az áfacsökkentések átgyűrűzésének mértéke és a dohánytermékek ármeghatározásának és jövedéki adó kulcsának módosítása is befolyásolja majd a fogyasztói árindexet.

A szokatlanul hideg január egyes feldolgozatlan élelmiszerek ára esetében jelent felfelé mutató kockázatot. (Főleg a zöldségek esetében.)

Az adóváltozások közül az internet-szolgáltatás áfájának csökkentése várhatóan teljes mértékben megjelenik majd az árakban (de nem bizonyos, hogy már januárban is így volt).

A baromfihús és a tej esetében is érdemi lehet az átgyűrűzés, míg az éttermi szolgáltatások esetében inkább az áremelés elhalasztását/mértékének csökkentését okozhatja a áfamérséklés.

A dohánytermékek esetében teljesen bizonytalan a hatás, számításaink szerint a korábbi, szeptemberi adóemelés decemberben még mindig nem látszódott a fogyasztói árakban, ráadásul idén januártól visszatérnek a 20 szálas cigarettás dobozokra érvényes zárjegyek.

Már idén márciusban átmenetileg 3% közelébe emelkedhet az infláció, de innen részben bázishatások (magasabb üzemanyagár bázis), részben az üzemanyagok jövedéki adójának várható visszaállítása miatt visszatér 2-2,2% közelébe, majd az év hátralevő részében 2-2,5% között ingadozhat.

Az emelkedő árindexet Török Zoltán azzal magyarázza, hogy az üzemanyagárak januárban is emelkedtek (ráadásul tavaly januárban csökkentek, vagyis a bázis is lejjebb süllyedt), ez pedig kioltotta az áfacsökkentés hatását. A Raiffeisen vezető elemzője a konszenzushoz képest még konzervatív is az infláció erősödését illetően, hiszen azt várja, hogy a KSH kedden 1,9%-os januári inflációról számol be.A másik végletet az OTP szakértői jelentik, akik szerint 2,6%-os lehetett az év eleji árindex. Dunai Gábor így fogalmaz:Az OTP közgazdásza külön sorra veszi a bizonytalanságokat:Az infláció gyors emelkedése miatt automatikusan adódik a kérdés: mikor éri el az árindex a jegybank 3%-os célját? A válaszok nagyon érdekesen alakulnak. Az elemzők egy része ugyanis úgy gondolja, hogy már az első negyedévben elérheti ezt a szintet a pénzromlás üteme, míg mások az év második felére, sőt, jövő év elejére várják ezt az eseményt.A különbség azonban nem olyan óriási az előrejelzett inflációs pályát illetően, mint ahogy a fentiek sugallják. Az árindexben ugyanis az elemzők szerint lesz egy púp:A fenti gondolatokat Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője fogalmazta meg, és jól leírja, miként is gondolkozik a piac az inflációs pályáról. Így aztán nem is az az igazi kérdés, hogy vajon megcsípi-e az első hónapokban az infláció a 3%-ot, vagy sem, hanem az, hogy mikor érheti el újra ezt a szintet.

Ahogy a fenti ábránkon látszik, a piac egyelőre nem nagyon izgul azon, hogy a jegybanki cél fölé emelkedne az infláció. Legalábbis az előrejelzések mediánja még 2018 végére is csak éppen 3%. Mindössze két elemző várja 3% fölé a 2018 decemberi árindexet, de ezek is ±1 százalékpontos toleranciasávon belül maradnak.