Hónapokon belül megkezdi Trump a fal építését a mexikói határra

Majd kifizetik, ennek meglesz a formája

Trump az ABC televíziónak adott interjújában hangsúlyozta: a mexikói határon létesítendő fal építési terveinek kidolgozása azonnal megkezdődik, s maga az építkezés is hónapokon belül megindul. A televízió már az elhangzás előtt előzetes részleteket közölt az elnöki interjúból.Donald Trump utalt arra: változatlanul azt akarja, hogy Mexikó "száz százalékig" kifizesse a fal költségeit. Az elnök kifejtette: "viszonylag gyorsan" megkezdődnek a tárgyalások arról, hogy Mexikó hogyan térítse meg ezeket a költségeket.A választási kampányban Donald Trump többször kijelentette, hogy a falépítést Mexikó finanszírozza majd. Most először fogalmazott úgy, hogy Mexikó később téríti meg az építkezés költségeit. A leghatározottabban kizárta ugyanakkor, hogy a falépítést az amerikai adófizetők pénzéből finanszírozzák.- fogalmazott.Trump a tervek szerint rövidesen a belbiztonsági minisztériumba látogat, s várhatóan ott írja alá a fal építéséről szóló elnöki rendeletet egy sor más, a migrációs politikára vonatkozó rendelettel együtt.Az amerikai sajtóban megjelent információk szerint a várható elnöki rendeletek rögzítik majd, hogy megnövelik a bevándorlási hivatalnokok létszámát, megerősítik a határvédelmi szerveket, átmeneti beutazási tilalmat vezetnek be a menekültek nagy részének befogadására, és Szíriából, valamint a Közel-Kelet hat másik országából bevándorolni szándékozók számára felfüggesztik a vízumkiadást.