Húsbavágó következmények: Egyre jobban fáj a briteknek a Brexit

Ezek a számok is azt igazolják, hogy a brit háztartások egyre nehezebb helyzetben vannak, pedig októberben még nem is emelt kamatot a Bank of England.

A lakossági fogyasztás (inflációval és szezonális hatással korrigált) értéke most októberben 2%-kal lehetett alacsonyabb az egy évvel ezelőttihez képest, legalábbis erről számolt be a Visa kártyatársaság a bankkártyás vásárlási adatok összesítése alapján. Ilyen mértékű visszaesést több mint négy éve nem tapasztaltak. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az elmúlt hat hónapból ötben csökkent a lakossági fogyasztás éves összevetésben.A legnagyobb visszaesést a ruházkodási cikkek körében regisztrálta a vállalat, ebben azonban a szokásosnál enyhébb időjárás is szerepet játszhatott. Ennek ellenére széleskörű jelenségről van szó, ezt erősíti meg, hogy élelmiszerekre, kikapcsolódásra és kulturális tevékenységekre is kevesebbet fordítottak a szigetország lakói.- fogalmazott Mark Antipof, a Visa vezérigazgatója.A kártyatársaság legfrissebb adatai egyébként alátámasztják több fogyasztói felmérés megállapításait, amelyek mind a kiskereskedelmi forgalom visszaesésére hívják fel a figyelmet. A Reuters által megkérdezett elemzők például arra számítanak, hogy a brit statisztikai hivatal (ONS) a héten olyan gyenge kiskereskedelmi forgalmi adatot tehet majd közzé, amire több mint négy és fél éve nem volt példa.

A brit háztartások vásárlási kedvét két tényező együttes hatása fogja vissza. A feszes munkaerőpiac és az egyre égetőbb munkaerőhiány ellenére a fizetések visszafogott mértékben növekednek,. Ez a jelenség vezetett oda, hogy a reálbérek éves növekedési üteme az idei első negyedévben negatívba fordult, ami szükségszerűen a vásárlóerő, ezáltal pedig a lakossági fogyasztás csökkenésével jár.