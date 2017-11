Idén utoljára kaphatunk ajándékot külföldről

magyar szempontból unalmasan indul a nap, miközben Európában üléseznek a tagállami pénzügyminiszterek, akik már a decemberi EU-csúcsot is elkezdik előkészíteni.

Ezeknél fontosabb lehet azonban várhatóan este a Fitch Ratings felülvizsgálata, mely az idei utolsó hitelminősítői döntés lehet Magyarországgal kapcsolatban. A szakértők többsége nem számít újabb felminősítésre, már az S&P augusztus végi hasonló döntése is meglepetés volt. Azonban sokan elképzelhetőnek tartanak egy esetleges kilátásjavítást, a cég stabilról pozitívra változtathatja a kilátást, ami egy esetleges jövő évi felminősítés előszele lehet.

reggel közli az MNB a nemzetközi tartalékok októberi adatát. Az utóbbi három hónapban 22,3 milliárd euró körül stagnáltak a jegybank devizatartalékai, most az lesz a kérdés, hogy októberben érdemben változott-e a tartalékszint. Nem sokkal később kedd reggel közli a KSH a szeptemberi kiskereskedelmi forgalom első becslését. Az elmúlt hónapokban 4-5%-os volt a növekedés a fogyasztásban, most kiderül, hogy ez a bővülési ütem fenntartható-e. Délelőtt Németországból is érkezik friss ipari termelés-adat, illetve az Eurostat közli a kiskereskedelmi forgalom alakulását.reggel újabb két fontos statisztikát közöl a KSH: az ipari termelés és a külkereskedelmi forgalom szeptemberi adatai jelennek meg. A nap második felében pedig érkezik az MNB legutóbbi kamatdöntő ülésének rövidített jegyzőkönyve. Ez általában nem tartalmaz friss információkat a monetáris politika várható alakulásáról, most azonban a szokásosnál érdekesebb lehet, hiszen október 24-én további lazításról döntött a jegybank és a hosszú hozamok csökkentését tűzte ki célul. Az elemzők egy része pedig arra számít, hogy a jegyzőkönyvből akár részletek is kiderülhetnek arról, hogy ezt hogyan akarják elérni. A nemzetközi piacok a hajnalban érkező kínai adatra figyelhetnek elsősorban, a távol-keleti országban a külkereskedelem adatait közlik.reggel jön a friss magyar inflációs adat, mely az MNB döntéseire is hatással lehet a következő hónapokban. Az elemzők arra számítanak, hogy elsősorban bázishatások, illetve az üzemanyagárak miatt 2% környékére lassulhatott az áremelkedés üteme októberben. Hajnalban Kínából is jön a friss inflációs statisztika, majd délben az Európai Bizottság szokásos őszi gazdasági előrejelzése jelenik meg, mely magyar szempontból is lényeges lehet, hiszen megtudhatjuk, milyen növekedési és inflációs kilátásokat lát Brüsszel.reggel az MNB publikálja az értékpapírok tulajdonosi szerkezetére vonatkozó szokásos statisztikáját, majd a KSH-tól jön a kereskedelmi szálláshelyek szeptemberi forgalmára vonatkozó statisztika.