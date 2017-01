Idén már tényleg beborul a briteknek a Brexit miatt

A City egyik legtekintélyesebb gazdasági-üzleti elemzőcége, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) szerdán ismertetett friss előrejelzése szerintA ház elemzői hangsúlyozzák, hogy ez lenne a leglassabb egész éves növekedés a 2009-es recessziós év óta.A CEBR kiemeli azt is, hogy az idei évre általa várt növekedési ütem nem egészen a fele a 2016-ra becsült 1,8 százalékos GDP-bővülésnek.A cég 2017-re 2,7 százalékos átlagos inflációt vár. Ez csaknem a négyszerese a tavalyi átlagos inflációnak, és a ház szerint e meredek gyorsulás véget vet a fogyasztási "boomnak", amely az elmúlt évek brit gazdasági növekedésének hajtóereje volt.