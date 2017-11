Így enyhíthető Magyarország legégetőbb problémája

Migráció és kompromisszum

Pont emiatt vagyok egyszerre optimista és picit frusztrált: optimista, hiszen van annyi tartalék, hogy az ügyes munkáltatók rövid távon találhatnak megfelelő munkaerőt, és picit frusztrált, mert egyelőre nem látom, hogy hajlandóak lennének ezért extra erőfeszítéseket vállalni.

Bérszint, megtalálás, elköteleződés

Harmadrészt pedig a vállalatoknak át kell szervezniük a munkát, ahol lehet, be kell fektetni a digitalizációba és automatizációba, hogy sokkal hatékonyabbak legyenek, jelenleg ugyanis a munka termelékenysége itthon nagyon alacsony.

A hazai munkaerőhiány kialakulásának egyik fő mozgatórugója a demográfiai helyzet, ami már 1980 óta problémát okoz: egyre kevesebb gyerek születik, és mára felnőtt egy generáció, akik már kevesebben vannak, és egyre kevésbé hajlandóak reprodukálni magukat. Ez azt jelenti, hogy a munkaerőpiacra frissen belépők száma a 20 évvel ezelőttinek mindössze 60%-a. Ez egyébként általános probléma, Franciaország kivételével sehol nincs meg családonként átlagosan 2,2 gyerek, ami a népesség létszámának fenntartásához kellene.A migrációs egyenleg felborulása is komoly nehézséget okoz, ma már ugyanis nemcsak Nyugat-Európával, hanem Közép-Kelet-Európával is versengünk a munkaerőért. A szlovák bérek például már olyan magasak, hogy nemcsak, hogy nem éri meg átjönniük hazánkba dolgozni, de magyar munkavállalókat is elszipkáznak. A magyar államnak el kellene gondolkodnia azon, hogy közelebbi kultúrkörből hogyan tudnánk pótolni a hiányzó munkaerőt. Egy közeli példa lehet Lengyelország: közel 1 millió ukrán dolgozik már náluk, pótolva az ott kieső munkaképes lakosságot.Az állam szerepe ebben az, hogy tudunk-e a nem uniós országoknak, így Szerbiának és Ukrajnának nagyon gyorsan munkavállalási engedélyt adni, míg a munkáltatóknak figyelembe kell venni, hogy a távolról érkező munkavállalóknak más igényei is vannak, így meg kell szervezni a szállásukat, utaztatásukat, sőt, akár az étkeztetésüket is. Én sajnos egyelőre azt tapasztalom, hogy a magyar cégek még nem hajlandók ilyen plusz erőfeszítéseket tenni. Pedig elég lenne akár Magyarországon körbenézni, és a hátrányosabb helyzetű régiók - így például Szolnok, Baranya, Nyíregyháza vagy éppen Borsod és Békés megye falvainak - munkaképes lakosságát mobilizálni.A vállalatoknak azt is fel kell ismerniük, hogy kompromisszumokra van szükség: nem a tökéletes jelöltet, hanem a megfelelő jelöltet kell megtalálniuk. Például mi történik azokkal, akik csak részmunkaidőben tudnának elhelyezkedni? Vagy mondhatnám a fiatalok és az idősebb korosztályok helyzetét is, akik körében a foglalkoztatási ráta még mindig elmarad a nyugat-európai átlagtól. Ezen tartalékok mozgósítása azonban megint csak plusz odafigyelést jelent.A bérezésen túl azt is figyelembe kell venni, hogy az emberek - főként az Y- és Z-generáció - passzívvá válnak, nem jelentkeznek aktívan állásokra. Egyrészt el vannak kényeztetve, másrész rengeteg információ éri őket - egy jó szakembert akár napi szinten bombáznak állásajánlatokkal -, emiatt össze vannak zavarodva. Ugyanez fordítva is igaz: a munkáltatók sok helyről kaphatnának jó munkaerőt, de nem tudnak okosan választani. . A digitális eszközök korában ráadásul már nem az a kérdés, hogy el tudjuk-e érni a jelölteket - erre minden eszközünk megvan. A fontos az lesz, hogy mit mondunk nekik, mivel tudjuk felkelteni az érdeklődésüket, és elérni azt, hogy végül igent mondjanak a pozícióra. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Magyarországon még mindig van becsléseim szerint körülbelül félmillió ember, akik szürkén vagy feketén kapják a fizetésüket. Az államnak még jobban kellene ezt ellenőriznie, hiszen ez sem a munkavállalóknak, sem a fehéren versenyző munkáltatóknak, sem az államnak nem jó.Az biztos, hogy a bérek nőni fognak jövőre is, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a mi életünkben nem lesz olyan a bérszint, mint például Németországban. A magyar bérek felzárkózása nem lehet túlságosan gyors, hiszen ha magasabb is a magyar bérdinamika, a nagy különbség miatt ez először csak a bérarány javulásában jelentkezik, de a forintban kifejezett bérkülönbség nem csökken.Másrészt a munkáltatóknak is fel kell ismerniük, hogy sokkal nagyobb erőfeszítést kell fordítaniuk a munkavállalók megtalálására, nem is beszélve az elköteleződésük növeléséről, a motiválásról, valamint a megtartásról. Figyelembe kell venni a munkavállalók igényeit, például hogy ki mennyit akar és tud dolgozni a szociális, fizikai állapota függvényében. Csak hogy egy példát mondjak: van egy kollégám, aki heti 8 órát dolgozik. Kismamaként két délután tud bejönni, így olyan munkát adunk neki, amit 8 órában el tud végezni.Vagyis a legnagyobb feladat a munkáltatókra vár: a munkaszervezés, a kommunikáció és motiváció szintjén is nagyon sokat kell tenniük. Ha versenyben szeretnének maradni, meg is fogják tenni ezt a plusz erőfeszítést.