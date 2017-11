Így isszák meg a Brexit levét a brit cégek: elhúznak az emberek az országból

Tudjuk, hogy az uniós dolgozók a bizonytalanság miatt elmennek

Óriási a bizonytalanság

Nagy-Britanniában egyre kevésbé találnak dolgozókat a vállalatok, ami miatt elkezdtek emelkedni a keresetek - derült ki az IHS Markit felméréséből. A kutatócég a humánerőforrás piacán tevékenykedő cégeket tömörítő szövetséggel, a Recruitment and Employment Confederationnel (REC) készített felmérése szerint 2015 novembere óta nem volt olyan gyors emelkedés a kezdő fizetéseknél, mint az előző hónapban.Nagy-Britanniának komoly problémát jelent, hogy a Brexit miatt elbizonytalanodtak az EU-s munkavállalók, ezért egy részük inkább elhagyja az országot, ami komoly munkaerőhiányt okoz az országban. A pénzügyi szférában, az IT-ben, az energetikában nagy a kereslet a teljes állasban foglalkoztathatók iránt, de szükség lenne egészségügyi dolgozókra is.Egy év alatt 90 százalékkal zuhant az EU-s munkavállalók jelentkezése a brit egészségügybe a nővéri állásokra, a kilépőké viszont 67 százalékkal nőtt. A Nursing and Midwifery Council felmérésében kimutatta, hogy a szeptemberrel zárult egy évben alig 1107 új EU-munkavállaló került a szervezet nyilvántartásába, miközben 4067 került ki.A brit munkanélküliségi ráta 43 éves mélypontra süllyedt idén nyáron, június és augusztus között már csak 4,3 százalékot mértek, vagyis belföldről sem nagyon tudnak már munkaerőt bevonni. Mindez azért kellemetlen, mert a Markit kutatása szerint a munkaerő iránti kereslet tovább növekszik.A Chartered Institute of Personnel and Development legutóbbi felmérése szerint a megkérdezett brit cégek 27 százaléka arról számolt be, hogy az alkalmazásukban álló külföldi EU-munkavállalók távozásukat fontolgatják.- mondta Kevin Green, a REC vezérigazgatója, aki szerint a helyzetet orvosolni kellene, különben még tovább romlik.Nem csoda, hogy az uniós munkavállalók nem tudják, hogy mit tegyenek. A brit kormány június végén ismertetett, hivatalosan jelenleg is érvényes javaslatcsomagja szerint azok a külföldi EU-állampolgárok, akik a később meghatározandó határnapig legalább öt éve folyamatosan Nagy-Britanniában élnek, letelepedett státuszt kapnak. Ezzel ugyanolyan jogosultságok illetik majd meg őket az egészségügyi ellátásában, az oktatásban, a szociális juttatásokban és a nyugellátásban, mint a brit állampolgárokat.A The Guardian hétvégén név nélkül nyilatkozó EU-forrásokat idézve azt írta , hogy a brit kormány a kilépési feltételekről szóló tárgyalásokon "szép csendben" elfogadta, hogy azok az uniós állampolgárok, akik 2019. március 29-éig, a brit EU-tagság megszűnésének várható időpontjáig Nagy-Britanniába érkeznek, garantáltan a jelenlegivel azonos, teljes körű jogosultságok mellett települhessenek le és vállalhassanak munkát.A kilépési tárgyalásokat brit részről irányító minisztérium szóvivője "képtelenségnek" nevezte a The Guardian szombati cikkében foglaltakat, kijelentve: a határnapot az EU-val folyó tárgyalásokon jelölik majd ki, de továbbra is érvényes az az álláspont, hogy ez a nap az 50. cikk aktiválása és brit EU-tagság megszűnése közötti időszakban lesz.Magyarország szempontjából a határnap meghatározása azért is különösen fontos , mert később kezdődött meg a kivándorlás, mint a többi EU-s országból, így többen dolgozhatnak öt éven belül az országban.