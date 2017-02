Így állnak a pártok a közvélemény-kutatóknál

A Tárki után a Závecz Research (ZRI) is közzétette januári felmérésének eredményeit, így ismét összegezzük a közvélemény-kutatásokat. Ebben egyébként egyre nehezebb dolgunk van, hiszen a három általunk figyelt intézet közül csak a ZRI tesz közzé havi eredményeket, a Tárki negyedévente vizsgálódik, és nagyjából a Medián is, de kevésbé kiszámíthatóan. Így aztán ritka az, amikor egy hónapban mindhárom közvélemény-kutató adatai rendelkezésre állnak. Ezúttal a Mediáné hiányzik, esetükben a tavaly év végi számokat használtuk.A három intézet eredményeinek átlaga alapján a Fidesz továbbra is messze a legnépszerűbb a teljes népesség körében. A 32%-os eredmény azt jelzi, hogy stabilan a választási év utáni csúcsán áll a párt támogatottsága. A többi pártnál sem látunk nagy mozgásokat. A Jobbik 2015 eleje óta érezhetően vesztett a népszerűségéből, de előnye még kitart a két és fél éve stagnáló MSZP-vel szemben. A DK 5% körüli eredménye (a teljes népességen belül) stabil bejutást jelentene a parlamentbe, az LMP szokás szerint izgulhatna (3%), míg az Együtt népszerűsége gyakorlatilag mérhetetlen.