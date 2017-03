Ilyen az, amikor nem húz az autóipar

2016-ban olyat láttunk a magyar iparban, amire a válság óta nem volt példa: a járműgyártás nem volt a szektor húzóágazata, sőt, szinte semmit nem adott hozzá az ipari teljesítményhez. Az autógyártás a korábbi évekkel ellentétben tavaly már nem épített ki újabb nagy kapacitásokat, így arra eleve lehetett számítani, hogy a növekedése alábbhagy. A lendületvesztés azonban a vártnál is nagyobb volt, amit elsősorban az magyaráz, hogy az Audinál elhúzódik a modellváltás: a modellpaletta elavulására az Audi tavaly a termelés visszafogásával válaszolt, és csak idén újul meg a győri gyár.Ugyanakkor nem csupán az autóipar gyengélkedésére vezethető vissza a tavalyi ipari lendületvesztés. 2015-höz képest a feldolgozóipar többi ágazatának együttes növekedési hozzájárulása is lefeleződött, miután az elektronikán kívül egyik sem tudott érdemi növekedést produkálni. (Sőt, a 13 ágazat közül ötben - köztük a gépiparban és a vegyiparban - csökkent a termelési volumen.)

Érdemes a fenti ábra adatait más szemszögből is megvizsgálni. Mint alább láthatjuk, az ipart a válság óta a járműgyártás húzza. A többi ágazat együttes termelése ugyan már szintén növekedési pályára állt az utóbbi három évben, ám ez olyan visszafogott, hogy a teljesítmény még így sem érte el a válság előtti szintet.

A fentieknek megfelelően a járműgyártás domináns súlya az iparon belül tavaly is megmaradt, ám a korábbi évektől eltérően már nem nőtt tovább. A 30% körüli részesedés azt jelenti, hogy az ipari termelés alakulásában továbbra is meghatározó szerepet játszik majd a járműgyártás alakulása. Érdemes megjegyezni, hogy az autóipar GDP-ben betöltött szerepe még nem extrém magas, 4,5% körül lehet a súlya. Azért ilyen alacsony, mert az ágazat hazai hozzáadott értéke igen kicsi, becslések szerint 39%-os. Vagyis hiába a nagy volumen, a termékekben lévő érték jó része az importtartalomban van, vagyis külföldi hozzáadott érték. Ugyanakkor egy-egy óriáskapacitás üzembe még helyezése így is akkora volumennövekedést eredményezett az elmúlt években, hogy a kicsi hozzáadottérték-arány ellenére nyomott hagyott a GDP-növekedésen. Hasonló jelenségre az idén nemigen számíthatunk, inkább 2018-ban, még inkább 2019-ben jöhet egy újabb termelésfelfutás.

Addig is a régiós termelési mintában sem számíthatunk olyan látványos átrendeződésekre, mint az elmúlt években. A 2000-es évek első fele Komárom-Esztergom megye, a 2010-es évek pedig Bács-Kiskun megye előretöréséről szóltak, összhangban a Suzuki és Mercedes gyárak termelésével. Előbbi egyébként nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a közép-dunántúli régió 2016-ban visszavegye az első helyet Közép-Magyarországtól (Budapesttől és Pest megyétől) a termelési rangsorban. (Ezt a pozíciót a válság kitörésével, még 2009-ben vesztette el.)

Ha végignézünk az elmúlt másfél évtized ipari trendjein, még egy érdekes megállapításra juthatunk.A 2000 óta legnagyobb ipari növekedést felmutató hat megye közül csak kettő dunántúli. A leggyengébb növekedést felmutató megyék között azonban (azon túl, hogy 3-3 keleti és nyugati található közöttük) négy a déli országrészben található, köztük Zala és Baranya megyével. Bizonyára ezzel összefügg, hogy a rosszabbul teljesítő megyékben országos összevetésben alacsony a bérszínvonal is.

