Negyedével esik az internet ára az új alapcsomaggal

Ez úgy jön össze, hogy az internet áfájának csökkentése 7-10 százalékkal mérsékli a fogyasztói árakat, míg az alapcsomagnál előírás, hogy a szolgáltató legkedvezőbb csomagjánál is legalább 15 százalékkal olcsóbb legyen. A keddi sajtótájékoztatóról szóló tudósításban csak ez utóbbi tétel hangzott el:A 15%-os csökkentés igaz lehet mobilinternet és vezetékes internet előfizetésnél is, a szolgáltatók versenyezni fognak a csomaggal. A miniszterelnöki biztos szerint Magyarországon mintegy 1,5 millió ember nem rendelkezik internet-előfizetéssel, és ha 100 százalékos hatékonysággal működik majd a Digitális jólét alapcsomag, a ma még nem internetezők mintegy 15-20 százalékát lehet bevonni a digitális világba. Ehhez szükségesek széles körű ingyenes felhasználói képzések is országszerte - jegyezte meg.