Itt a nagy brit fordulat?

Eddig az egyre komolyabb munkaerőhiányról szóltak a hírek Nagy-Britanniában, most azonban csökkent a foglalkoztatás. Az idei harmadik negyedévben két éve nem látott mértékben, 14 ezer fővel 32,06 millióra esett vissza a foglakoztatás, ami arra vall, hogy a Brexit miatti bizonytalanság mintha a munkaerőpiacon is érzékelhető lenne. Az adat azért is meglepő, mert eddig folyamatosan nőtt a foglalkoztatás.A foglalkoztatottak számának csökkenése egyelőre nem emelte meg a munkanélküliségi rátát, amely továbbra is négy évtizedes mélyponton, 4,3 %-on áll a statisztikai hivatal jelentése szerint. A foglalkoztatottak számának csökkenése ugyanis egyelőre nem jelentős, de mindenképpen figyelmeztető jel. A cégeket az is sújtja, hogy egyre több EU-s munkavállaló távozik az országból , illetve mostanra leállt a bevándorlás, így ez is okozhatja a foglalkoztatás csökkenését.Ezzel párhuzamosan a keresetek növekedése elmarad az infláció emelkedésétől. A keresetek - beleértve a bónuszokat - 2,2 %-kal nőttek a harmadik negyedévben, ami kismértékű csökkenés a június és augusztus közötti három hónapban mért 2,3 %-hoz képest.