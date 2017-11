Itt az utolsó esély, hogy egy nagy sikerrel zárja az évet Magyarország

Mit vár tőlünk a Fitch?

Magyarország jelenleg mindhárom hitelminősítőnél a befektetésre ajánlott kategória legalsó lépcsőfokán van, miután tavaly kikerültünk a bóvli kategóriából a kedvezőbbé váló makrogazdasági folyamatok miatt. Idén azonban eddig a cégek nem soroltak minket feljebb, egyedül a Standard & Poor's változtatta stabilról pozitívra a besorolás kilátását, ami arra utal, hogy a következő felülvizsgálatok valamelyikén már jöhet a felminősítés, ha a gazdaság a cég által várt pályán halad - de erre már legjobb esetben is csak jövőre kerülhet sor. Ma este ugyanis a Fitch Ratings zárja a hitelminősítők idei felülvizsgálatainak sorozatát, így már csak ennek a cégnek van lehetősége változtatni a magyar besorolást.A Fitch májusban arról írt , hogy a magyar gazdaság növekedési pályán van - az idei évre 3,2, jövőre pedig 3,3 százalékos GDP-növekedést prognosztizáltak -, amit a lakossági fogyasztás és a beruházások növekedése hajthat. Előbbit a bérek emelkedése, utóbbit az EU-források felhasználása hajthatja. Az alacsony költségvetési hiányt, a továbbra is magas, habár csökkenő államadósságot - azon belül is a mérséklődő devizaarányt -, valamint a fizetési mérleg többletét egyaránt kedvezőnek értékelték. Ugyanakkor már akkor is figyelmeztettek, hogy kockázatot jelent Magyarország és az EU közötti feszültség. Mindezek alapján akkor változatlanul hagyták a "BBB-" szintű besorolást és a stabil kilátást is.

Akár javulhat is a kilátás

Ugyanakkor már arra is volt példa, hogy stabil kilátás mellett kapott felminősítést az ország. Az S&P legutóbb két alkalommal is úgy minősítette fel Magyarországot, hogy előtte nem javította pozitívra a kilátását. Igaz, az első felminősítésnél "lemaradásban volt" a másik két céghez képest, akiknél addig egyel rosszabb osztályzatot adott az országnak. (A Moody's és a Fitch csak 1, míg az S&P hosszú ideig 2 fokozattal tartotta az országot a befektetésre ajánlott sáv alatt.)

Tavasz óta a Fitch még kedvezőbb képet festett az országról. Októberi elemzésük szerint ugyanis már nem 3,2, hanem 3,6 százalék lesz az idei GDP-növekedés, amit a növekvő fogyasztás mellett az egyre alacsonyabbá váló munkanélküliség támogat, a költségvetési hiány ugyanakkor növekedhet. (Ekkor nem vizsgálták felül a magyar besorolást, csak frissítették az elemzésüket.)A hitelminősítő Magyarország "BBB-" szintű besorolásának stabil kilátását pénteken este akár pozitívra is javíthatja, de az sem lenne meglepő, ha egészen egyszerűen nem lépnének semmit, illetve elhalasztanák a felülvizsgálatot. A Moody's Investors Service például idén egyáltalán nem nyúlt hozzá a magyar besoroláshoz. Mindezek tükrében óriási meglepetés lenne, ha a Fitch pénteken felminősítené Magyarországot, hiszen a cégek először általános esetben a kilátást szokták javítani. Ráadásul a választások előtt inkább kiváró álláspontra helyezkedhetnek, még akkor is, ha jelenleg nincs túl nagy esély a költségvetési hiány nagymértékű emelkedésére.

Kis reakció várható

Minden jobb lesz?

Ha semmi váratlan nem történik a világgazdaságban vagy Magyarországon - és fennmarad a növekedési pálya különösebb sokkok nélkül -, akkor középtávon javulhat a magyar adósbesorolás. Az azonban továbbra sem várható, hogy ez gyors folyamat lesz.

Ha a Fitch javítja a kilátást, akkor a forint árfolyama csak kismértékben és átmenetileg erősödhet a vezető devizákkal szemben, hiszen a piac már nagyrészt beárazta ezt a lépést, ráadásul a cégek lassan követik a fundamentumok javulását. Ha nagy meglepetésre felminősítené az országot a cég, akkor viszont érzékelhető erősödésnek indulhatna a magyar deviza, és a 310-es euró/forint kurzus esetleges átlépésével végső soron megint kényelmetlenséget okozhatna a Magyar Nemzeti Banknak.Arra jó esély van, hogy az S&P egy fokozattal javítson a besoroláson 2018-ban, miután a hitelminősítők jellemzően 12 hónapot várnak a kilátás javítása és a konkrét felminősítés között, amit már az idei év közepén megtették. Ha ez bekövetkezik, csak abból az egy szempontból meglepő, hogy az S&P-t tartják a "legszigorúbb" hitelminősítőnek: vagyis előbb szokta rontani a besorolást, mint a másik két cég, és még akkor is kételkedik egy gazdaság teljesítményében, amikor a másik két hitelminősítő már hisz abban.Ha a Fitch ma nem lép semmit - fenntartja a stabil kilátást vagy elhalasztja a felülvizsgálatot -, akkor minden bizonnyal jövőre is legfeljebb csak kilátásjavítást láthatunk tőlük. A harmadik nagy cég, a Moody's is minden bizonnyal csak a stabil kilátást fogja 2018-ban megváltoztatni, felminősítésre éppen a korábban említett, a kilátásjavítást követő 12 hónapos "szabály" miatt nem lehet számítani ettől a cégtől.A "három-B" tartományból azonban középtávon várhatóan nem fog kitörni az ország, ehhez ugyanis a 2 százalék körüli (különböző becslések alapján 1,5-2,5 százalék közötti) potenciális növekedési ütem jelentős javulására, a magas államadósság gyorsabb csökkenésére, és magánberuházásokat nagyban támogató gazdaságpolitikára lenne szükség.