Itt az MNB verbális intervenciója az erős forintra

A második negyedéves GDP adat elmaradt a piaci várakozásoktól, de az MNB júniusi előrejelzésével alapvetően összhangban alakult, így számunkra nem okozott meglepetést. A bejövő reálgazdasági adatok nem indokolnak érdemi változást a GDP előrejelzésünkben

A közlemény utolsó mondatának változása - a feltételesség elhagyása - a korábbiakhoz képest egyértelműen megerősíti, hogy a Monetáris Tanács a monetáris kondíciókat kész nemhagyományos, célzott eszközökön keresztüli lazítással biztosítani - olvasható a nyilatkozhat kulcsmondata.

Általában az első verbális intervenciók úgy szoktak kezdődni, hogy "a jegybank folyamatosan figyelemmel kíséri" vagy "tanulmányozza" a monetáris kondíciókat. Így a mostani megszólalás egyértelműen az erős forintra való reakciónak tekinthető. Ezt megerősíti az is, hogy a jegybanki közlemény kiemeli, hogy a monetáris kondíciókat összhangban lévőnek tartják a gazdaság helyzetével, illetve szükség esetén hajlandóak beavatkozni. Mindez egyértelmű utalás arra, hogy a forint erősödése a jegybank szándékai ellen való.

Az MNB folyamatosan figyelemmel kíséri a monetáris kondíciókat, a szeptemberi inflációs jelentésben pedig majd fény derül ezek makrogazdasági hatásaira - válaszolta a jegybank a Reuters kérdésére e-mailben. Mindezt arra a felvetésre válaszolták, hogy az erős forintnak milyen hatása lehet esetleg az exportra, illetve azon keresztül a növekedésre, illetve az inflációra.- emelte ki a jegybank a második negyedéves adat kapcsán.A Monetáris Tanács a júniusi Inflációs jelentésben lefelé mutató inflációs kockázatokat is azonosított. Ezek a kockázatok az elmúlt hónapokban is fennmaradtak, a Monetáris Tanács értékelése szerint a külső környezet továbbra is lefelé mutató inflációs kockázatot hordoz - válaszolta a jegybank az ezzel kapcsolatos kérdésre.A közép-kelet-európai régió országai között jelentős eltérések vannak, ezért érdemes különbséget tenni köztük. Ezekbe az eltérő jegyekbe beletartoznak a makrogazdasági folyamatok, köztük az infláció alakulása, emellett a jegybankok inflációs célkövető rendszerei is különbözőek, beleértve az inflációs célok szintjét és a keretrendszer rugalmasságát - válaszolta a jegybank az erre vonatkozó kérdésre.A Reuters az ingatlanárak esetleges túlfűtöttségével kapcsolatban is megkérdezte az MNB-t, a jegybank kiemelte, hogy a magyar lakásárak 2016 folyamán nominálisan meghaladták a válság előtti szinteket, reál értelemben továbbra is alatta maradnak. A folyamatos növekedés ellenére, az átlagos lakásár alacsonyabb, mint a makrogazdasági fundamentumok által indokolt szint. Fontos kiemelni, hogy a felfelé tartó árak nem jelentenek túlfűtöttséget, inkább a korábbi időszak korrekciójának tekinthető - teszik hozzá.