Itt az orosz válaszcsapás a szankciókra (2.)

Oroszország felszólította Washingtont, hogyEmellett Moszkva azt is tudatta, hogy az amerikai nagykövetség munkatársait augusztus 1-jétől kitiltják a külképviselet által eddig használt moszkvai raktárakból és az orosz főváros Szerebrjannij Bor elnevezésű zöldövezetében található üdülőkomplexumból.A Reuters szerint nem tucat, hanem több száz diplomata és technikai személyzet lehet érintett a kiutasítással.Az orosz külügyi tárca álláspontja szerint az Oroszországot sújtó újabb amerikai büntetőintézkedések ellentétesek a nemzetközi joggal és azt bizonyítják, hogy az Egyesült Államok külpolitikája "rendkívüli agresszív", és az amerikai "kivételességgel" takarózva "arrogánsan semmibe veszi más államok álláspontját és érdekeit".Moszkva világossá tette azt is, hogyDmitrij Peszkov, orosz elnöki szóvivő közölte: a Kreml nem várta meg, amíg Donald Trump is aláírja a törvényt, mert "a szenátus határozata után a kérdés technikailag eldőlt".Az orosz vezetés ezenkívül fenntartja magának a jogot arra, hogy a kölcsönösség jegyében amerikai érdekeltségeket érintő további lépéseket is tegyen.Barack Obama előző amerikai elnök kormánya a tavaly novemberi amerikai választások után, az orosz beavatkozásra hivatkozva, 35 orosz diplomatát utasított ki, és több, az orosz követség tulajdonában álló ingatlant lefoglalt.Orosz elemzők felhívták a figyelmet arra, hogy az amerikai kongresszusban Trump esetleges vétója esetén meglenne az annak felülírásához szükséges többség. A törvény hatályba lépését követően az elnöknek nem lesz joga rendelettel, a törvényhozás beleegyezése nélkül feloldani az Oroszország ellen bevezetett büntetőintézkedéseket.