Itt az újabb pofon: oroszokat és kínaiakat büntetett Amerika

Az amerikai pénzügyminisztérium tíz vállalatot és hat magánszemélyt büntetett meg azért, amiért közvetetten segítették Észak-Korea rakétaprogramjának vagy atomprogramjának fejlesztésében. Olyan embereket is szankciókkal sújtottak, akik azon dolgoztak, hogy megkönnyítsék a Koreai NDK hozzáférését a nemzetközi pénzügyi rendszerhez.Az észak-koreai bankok és pénzügyi intézmények egyes elemzők szerint továbbra is rendelkeznek hozzáféréssel a nemzetközi pénzügyi rendszerhez, de ezt kínai kirakatcégeken keresztül bonyolítják le. Éppen ezért egyes amerikai politikusok úgy vélik, célravezető lenne nemcsak azokat a bankokat szankcionálni, amelyek a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal üzletelnek, hanem azokat is, amelyek olyan cégek számláit vezetik, amelyeknek üzletelnek az elszigetelt dzsucseista országgal. Erről itt írtunk:Steven Mnuchin, amerikai pénzügyminiszter hozzátette: a jövőben is szankcionálni fognak mindenkit, aki a dzsucseista rezsim tömegpusztító fegyvereinek fejlesztését segíti.A szankciókkal Amerika el akarja lehetetleníteni Észak-Korea atomprogramját, amellyel kapcsolatosan számos nemzetközi diplomácia konfliktus zajlott az elmúlt években és zajlik jelenleg is. A legutóbbi fejleményekről ezzel kapcsolatosan itt írtunk: