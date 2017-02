Jól jártunk a felminősítéssel, tovább bővülhet az állampapír-piaci befektetői kör

megbecsüljük, hogy a felminősítés milyen mértékben lehetett beárazva a piaci eszközökbe;

bemutatjuk, hogy a kötvénypiaci indexekbe való bekerülésnek milyen technikai jellegű keresleti hatásai lehetnek a forint állampapír-piacon;

végezetül rámutatunk arra, hogy a befektetési kategóriába való visszakerülés következtében a befektetői kör hogyan bővülhet annak eredményeképpen, hogy a külföldi szereplők egyedi hitelminősítési megkötései a forint értékpapírok vásárlását kevésbé korlátozzák.

A felminősítést már nagyrészt beárazta a piac

A Moody's november 4-i felminősítést eredményező döntése mérföldkőnek számít Magyarország hitelminősítésének történetében, mert ezzel közel 5 év után került ismét befektetésre ajánlott kategóriába mindhárom hitelminősítőnél az ország adósság-besorolása. A jegybank az elmúlt 1 évben szakmai cikksorozatban foglalkozott a három hitelminősítő döntéseivel, a felminősítés lehetséges időzítésével. A cikksorozat ötödik, záró számában a befektetésre ajánlott kategóriába való visszakerüléstől várható előnyökkel foglalkozunk. Jelenlegi írásunkban az államadósság denominációjának forinttúlsúlya miatt a forint állampapír-piacot érintő pozitív hatásokat igyekszünk körbejárni, aholA tőkepiacon aktív hitelfelvevők, így különösképpen a szuverén államok hitelképességét a hitelminősítő intézetek mellett természetesen számos szereplő elemzi, ígyA beárazással kapcsolatban azonban érdemes megjegyezni, hogy ha például a hitelminősítők mégis egy meglepő, a piaci vélekedéssel nem egyező döntést hoznának, abból jellemzően nem feltétlen következne az, hogy az eszközárak alkalmazkodnának a hitelminősítők besorolásaihoz. A piac úgymond "vitatkozhat" a hitelminősítőkkel, ami azért történhet, mert a hitelminősítők döntéseinek - szemben például a jegybankok rövid hozamokra gyakorolt hatásaival - jellemzően nincs kikényszerítő ereje.Mindez ugyanakkorEgyrészt a szűkösebb elemzési erőforrással rendelkező,(jegybanki fedezeti előírások, a hitelminősítéstől függő tőkekövetelményekre vonatkozó szabályok, a különböző hitelminősítési besorolások mentén felépülő benchmark indexek, stb.),A gyakorlat azt mutatja, hogy a piac jellemzően előre beárazza a hitelminősítők lépéseit, így később maguknak a döntéseknek már nincs érdemi hatása a piaci eszközökre. A döntések beárazottságának vizsgálatát legkézenfekvőbb módon a CDS felárak és a hitelminősítők besorolási kategóriái közötti kapcsolaton keresztül érdemes elvégezni. A kettő között exponenciális jellegű kapcsolat húzódik, azaz a gyengébb besorolási kategóriákhoz arányaiban magasabb CDS felár tartozik. A CDS felárak a hitelminősítők által évente két-három alkalommal elvégzett felülvizsgálatainál gyorsabban reagálnak a szuverén kibocsátók hitelkockázatának változására, éppen ezért van az, hogy egy adott ország CDS felára nem tartózkodik folyamatosan az ország aktuális ratingjének megfelelő CDS felár sávban. A hitelminősítésen (és az arra vonatkozó várakozáson) kívül egyéb változók (likviditás, partnerkockázat, egyéb kihagyott változók) is szerepet játszanak a CDS felár magyarázatában, a szemléltetés szempontjából azonban elegendő a rating.

A forint állampapírokat felminősítéstől függetlenül tartalmazó J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified index a legnépszerűbb benchmark a forintpiacon aktív külföldi befektetési alapok körében

És bár az S&P döntést követően a CDS felárak (két éves visszatekintő átlaga) elérve a "BBB" besoroláshoz tartozó sávot enyhén tovább csökkentek, a kockázati megítélésünkben bekövetkezett javulás érdemi része a Fitch felminősítést megelőző két évben történt meg. Mindezek alapján tehát elmondható hogy a felminősítésnek, mint az ország hitelkockázatával kapcsolatos új információnak rövidtávon nem volt érdemi hatása a hitelkockázat piaci megítélésére, és így az állampapír-piacra sem.a felminősítések inkább igazolták a piaci vélekedést.ugyanis a kötvénypiaci indexek egy része ennek mentén épül fel, és a piaci szereplők egyedi, az általuk megvásárolt értékpapírok hitelminősítésre vonatkozó megkötései is jellemzően a két kategóriára hivatkoznak. Éppen ezértA továbbiakban ezeket a hatásokat vizsgáljuk.A kötvénypiaci indexek jelentőségét a továbbiakban a külföldi befektetési alapok szempontjából vizsgáljuk. Teljesítményük mérésére ezek a szereplők rendszerint különböző kötvényindexeket jelölnek meg, amelyeket a befektetési politikájuktól függően eltérő mértékben követnek aktív, illetve passzív módon. A Bloomberg adatbázisa alapján elvégzett gyűjtésünkben azt a 100 szereplőt vizsgáltuk meg, akik sorrendben a legnagyobb forint állampapír kitettséggel rendelkeztek 2015 végén. A vizsgált alapok összesen 981 milliárd forintnyi állampapírt kezeltek, ami a külföldiek állományának 25 százalékát tette ki a kérdéses időpontban. Arról, hogy a mintába bekerült alapok milyen megoszlást mutatnak a teljesítménymérőnek meghatározott indexek tekintetében, illetve hogy milyen arányban követik azt aktív, illetve passzív módon, a következő megállapításokat lehet megtenni:

A globális kötvénypiaci indexekbe való bekerülés rövid távon enyhe pótlólagos keresletet generálhat

A felminősítés hosszú távon elsősorban a stabilabb befektetőnek számító nyugdíjalapok, biztosítók megjelenését segítheti

Összességében tehát Magyarország felminősítése elsősorban a külföldi intézményi befektetők fokozottabb megjelenésén keresztül hathat pozitívan a forint állampapír-piacra, ugyanakkor néhány globális indexbe való visszakerülés a befektetési alapok részéről további mérsékelt pótlólagos keresletet támaszthat, valamint a befektetési alapok egyedi megkötései is kevésbé lesznek effektívek, mint jelenleg.

A szerző a Magyar Nemzeti Bank munkatársa.

Ez a helyi devizás, feltörekvő piaci állampapírokat tartalmazó index kizárólag fix kuponos kötvényeket tartalmaz és a súlyozás a piaci kapitalizáció szerint történik, ami országonként 10 százalékban maximalizálva van. Fontos hangsúlyozni, hogye, a másik a(WGBI). A forintban jegyzett állampapírokugyanis ott a fix kuponos (szuverén, kvázi szuverén, vállalati) kötvények hitelminősítésével kapcsolatos feltétel a megfelelő kibocsátott mennyiség mellett az, hogy a medián minősítés befektetésre ajánlott kategóriába essen. A Citigroup indexébe rövid távon a forint állampapíroknak nincs esélye bekerülni, miután a hitelminősítési kritérium jóval magasabb (A-/A3), másrészt a fix kuponos kötvénypiac méretkritériuma (50 milliárd dollár, azaz nagyságrendileg 15 000 milliárd forint) is távol esik a hazai államkötvénypiac jelenlegi méretétől.Ez megvalósulhat úgy, hogy egyrészt azok az alapok, amelyek passzívan követik az indexet és emiatt jelenleg távol maradnak a forint állampapír-piactól vevőként léphetnek fel később, másrészt úgy is, hogy azok az alapok, amelyek az említett indexhez viszonyítva aktívan kezelik a portfóliójukat, nagyobb hajlandósággal tarthatnak forint állampapírokat a későbbiekben.- forintpiacon elvégzett gyűjtés mintájára -(és a lengyel kitettség szerinti sorrendben az első száz alap közé tartoztak),Összesen 31 releváns alapot tudtunk azonosítani, amelyek a vizsgált 100 alap által tartott állomány (50 milliárd zloty) 24 százalékát kezelték. Mindezek közül összesen egyetlen passzív alapot találtunk, amelyik a releváns zloty állampapír állomány 6 százalékát tartotta. Ez az alap ugyanakkor a Barclays Global Aggregate Index-ét replikálja, ami azt sugallja, hogyNem ritka ugyanakkor az sem, hogy egyéb szereplők is, mint példáulA továbbiakban ennek a két csoportnak a szempontjából vizsgáljuk meg, hogy vajon a felminősítésnek milyen technikai jellegű keresleti hatása lehet, amennyiben ezek a limitek kevéssé lesznek megszorítóak a forint állampapírok esetében.Az egyes befektetési alapok által alkalmazott limitek jellemzően olyan formát öltenek, hogy előre meg van határozva az a maximális arány, amennyit egy adott hitelminősítési kategóriánál alacsonyabb besorolással rendelkező eszközök kitehetnek a teljes eszközállományon belül. A mintába bekerült alapok közül összesen 23-an alkalmaznak az eszközök hitelminősítésétől függő megkötést.de előfordul az is, hogy ennél magasabb, illetve alacsonyabb minősítési kategóriánál húzzák meg a határt a befektetési alapok. A toleranciaküszöb 20-30 százalék körül szokott mozogni, vagyisA 23 megkötéssel élő befektetési alap közül 13 arról is ad információt a befektetési prospektusaiban, hogy hogyan határozzák meg egy adott értékpapír minősítési kategóriáját.(11 alap)míg mindössze két esetben veszik számításba a legmagasabbat. Fontos továbbá megemlíteni, hogy az alapok többsége külön felhívja a figyelmet arra, hogy az adott értékpapír minősítése a megkötések szempontjából a vásárlás pillanatában számít, és egy későbbi leminősítés esetén a menedzser mérlegelésén múlik, hogy a portfólióban tartja-e vagy sem az érintett értékpapírt. Így tehát automatikus eladásokat jellemzően nem generál a kritikus szint alá történő leminősítés.A fentiek alapján elképzelhető, hogy a külföldi befektetési alapok esetében a befektetésre nem ajánlott kategóriába eső kötvényekre meghatározott limit akadálya volt a forintpapírok vásárlásának.(és a lengyel kitettség szerinti sorrendben az első száz alap közé tartoztak),és az általuk kezelt zloty portfólió összértéke 2,9 milliárd zloty volt, ami a releváns állomány 24 százaléka. Bár azt nem tudjuk eldönteni, hogy valóban a limit kimerítése volt az egyetlen ok, ami miatt forint állampapírokat nem tartottak ezek az alapok, de nincs kizárva, hogy ez is akadálya volt.Végezetül a konzervatív kockázatvállalási profillal jellemezhető külföldi intézményi befektetők részéről várható pótlólagos keresletet tekintjük át. Miután a forint állampapír-piacon aktív nem rezidens szereplőkről nem áll rendelkezésre részletes profilbontás, ígyA külföldi szereplők lengyel zloty állampapír-állománya 2015. december 31-én mintegy 207 milliárd zloty-t tett ki, ami a teljes állomány közel 40 százaléka.Ugyanakkor azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a lengyel hitelminősítés 2015 végén érdemben magasabb volt, mint a magyar, tehát hasonló részarány kialakulásához a minősítés további javulása lehet szükséges.A címlapkép forrása: Getty Images Hungary