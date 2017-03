Jót tett a török diplomáciai balhé a holland kormánypártnak

Nem engedtek leszállni két török minisztert Hollandiában

A történtek nem Geert Wilders malmára hajtották a vizet

A Peil.nl felmérése szerint például az emberek 86 százaléka úgy gondolja, hogy Mark Rutte miniszterelnök jó munkát végzett azzal, ahogy a török vitára reagált.

Indulatos vita bontakozott ki a hétvégén Törökország és Hollandia között, miután Hága nem engedte meg két török miniszternek, hogy részt vegyen egy rotterdami kampányrendezvényen szombaton. Miközben a török államfő fenyegetőzött és nácizmust emlegetett, a holland miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a viszály "lehűtésére" törekszik, de bocsánatkérésre nem hajlandó.A vita azt követően lángolt fel, hogy Hága először a Mevlüt Cavusoglu török külügyminisztert Hollandiába szállító repülőgép leszállási engedélyét vonta vissza szombaton, majd Fatma Betül Sayan Kaya török családügyi miniszter Németországból érkezett gépkocsikonvoját tartóztatták fel a rotterdami török konzulátusnál. A minisztert nem engedték a külképviselethez, hanem visszafordították a német határ felé. Mindkét török miniszter a Recep Tayyip Erdogan hatalmát bebetonozozó elnöki rendszer bevezetéséről döntő április 16-i török népszavazással kapcsolatos kampányrendezvényen szólalt volna fel.Az Erdogan-párti hollandiai törökök vasárnap tüntetést szervezetek Amszterdamban, amit a polgármester engedélyezett is. Ám miután a tüntetés zavargásba fordult, a holland rendőrség vízágyúval oszlatta fel a tömeget.A holland ügyvivőt hétfőn harmadszor kérették be a török külügyminisztériumba a török minisztereket szombaton Rotterdamban ért korlátozások és a török tüntetőkkel szembeni bánásmód miatt. Közben Hollandiában a kormány a diplomáciai feszültségekre hivatkozva óvatosságra szólította fel a Törökországba utazó hollandokat.A török politikusok hollandiai kampányrendezvényeinek megakadályozása miatti feszültség fontos kampánytémává vált a hétvégén Hollandiában.A legutóbbi közvélemény-kutatási adatok azt mutatják, hogy az elmúlt napok eseményei nem Geert Wilders bevándorlásellen és populista Szabadságpártjának (PVV) malmára hajtották a vizet, hanem a kormány határozott intézkedései inkább a jobboldali liberális Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) párt támogatottságát erősítették meg.A Peil vasárnapi felmérése szerint a kormányon lévő jobboldali liberális Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) most 24 képviselői helyet szerezne meg a holland parlament 150 fős alsóházában, kettővel többet, mint a Geert Wilders vezette, főként muzulmánellenes megnyilvánulásairól ismert Szabadságpárt (PVV).Látványosan emelkedett emellett a bal-közép zöldpárt, a GroenLinks (GL) támogatottsága, amely 20 helyet szerezne meg most, és a Kereszténydemokrata Párté (CDA) is, amelynek 22 mandátum jutna.Az utóbbi hónapokban folyamatosan csökkent Geert Wilder pártjának támogatottsága, amit elemzők azzal is magyaráznak, hogy egyre többen elveszett szavazatnak tartanák a Szabadságpártra leadott voksukat, mivel a párt várhatóan így sem, úgy sem tud majd koalíciót kötni, mert egyik másik párt sem hajlandó vele együttműködni szélsőséges nézetei miatt.Az arányos választási rendszerből adódóan nagyon nehéz egyszerű többséggel nyerni a holland választásokon. A kormányalakításhoz 76 mandátumra van szükség, ami mindig csak koalícióval jön össze. A jelenlegi kormánykoalíciót két párt alkotja, a közvélemény-kutatások alapján azonban a következő kormány létrejöttéhez legalább négy párt együttműködésére lesz szükség.A parlamenti választásokra március 15-én szerdán kerül sor.